Brumana Editora anunció la presentación de los libros "Fuera de cámara" de Evelyn Arach, que inaugura la colección #crónicas y "Ruta 11" de Verónica Laurino, que se suma a la colección Brumana Libre #poesía.

El convite se realizará el viernes 22 de julio, a las 18 en el tercer piso de la Biblioteca Argentina. Sonia Tessa y Nacho Estepario acompañarán a las autoras, y un cierre musical a cargo de Eugenia Craviotto, de Mamita Peyote.

"Fuera de cámara" es el segundo libro de Evelyn Arach, que reúne dieciocho crónicas escritas desde un mirada atenta "porque pone atención pero sobre todo, atenta por amable, a las historias de los otros", y sobre todo "las voces de otras mujeres entre las que puede anclar la suya. Y sabe cuándo correrse para que la historia surja pero intuye también cuándo debe hacerse presente para echar luz sobre algún detalle que podría pasar desapercibido o para explorar, incluso, su propia historia porque está convencida de que “el periodismo es un oficio que despierta conciencias cada vez que se ejerce con compromiso, pasión, humanismo, sororidad y perspectiva de género”, aseguró la editora Laura Rossi.

"Ruta 11" es un poemario de Verónica Laurino que se editó por primera vez en 2007. Sobre este, dice Nacho Estepario que "entre el camino y el río se acompañan paralelos, van juntos marcando el costado de una provincia, a veces parece que se besan. Ambos comunican a Rosario con su familia hacia el norte. En la mirada a través de la ventanilla de ese viaje suceden destellos".

“La belleza estaba en las venitas de agua”, dice Vero. En sus observaciones y pensamientos viven sensoriales los detalles poéticos. Una compañía de ruta entrañable, que cualquiera desearía tener.

Sobre las autoras

Evelyn Arach nació en marzo de 1982. Creció en la localidad de Monje (Santa Fe, Argentina) y a los 17 años se mudó a Rosario para estudiar Comunicación Social y Periodismo, profesión que ejerce desde hace 20 años en distintos medios de comunicación. Ha colaborado en diversos medios gráficos: Rosario 12, Rosarioplus, Barullo, Tercer Sector (Buenos Aires) y El Despertador (Córdoba). Trabajó como productora y cronista en Radio Sí y LT8. Actualmente conduce Una Noche Copada en Radio Universidad y es cronista, productora y columnista en Telefé Noticias.

En 2019 publicó su primer libro, Crónicas de la calle (CG), y ganó un premio Magazine por su trayectoria periodística. En 2021, la Municipalidad de Rosario le otorgó el Premio Juana Manso por su compromiso con la perspectiva de género.

Verónica Laurino nació en Rosario en 1967. Es bibliotecaria. Ha publicado: las novelas “Breves Fragmentos” (2007, novela ganadora del Concurso del Concejo Municipal) y “Jardines del infierno” (Erizo Editora, 2013); los poemarios: “25 malestares y algunos placeres” (Ciudad Gótica, 2006), “Ruta 11” (Vox, 2007), “Comida china” (Alción, 2007, en coautoría con Carlos Descarga), “Sanguíneo” (Baltasara, 2014, en coautoría con Fernando Marquínez), “Larga distancia” (Caleta Olivia, 2020) y “Dos poemas” (Ediciones Arroyo, 2021). Además, ha escrito diversos textos para las infancias: “Vergüenza” (Sigmar, 2011, en coautoría con Tomás Boasso), “Paren de pisar a ese gato” (Libros Silvestres, 2016), “Alimañas en la casa nueva” (Libros Silvestres, 2019) y “Mula” (2019).

Sobre la editorial

Brumana Editora, dirigida por Carolina Musa y Laura Rossi, surgió de la necesidad de crear un espacio editorial local con perfil feminista, con el propósito de dar respuesta a las inquietudes literarias de la región y visibilizar los textos que aquí se producen, tratando de hacer del feminismo un espacio de la acción en el campo de la palabra.

Además, la editorial busca abrir algunos circuitos de circulación de textos literarios como alternativas para cierto carácter endogámico en la producción local, apostando a una gestión editorial más profesional, que contemple la distribución y la llegada del material producido no sólo a librerías sino también a medios, periodistas y mediadores especializados.

Entre agosto de 2020 y octubre de 2021, ha publicado: La soberana idiotez (poesía), de Carolina Musa; Yo bastardo: Derek Walcott, literatura y decolonialidad (ensayo), de Nadia Isasa; Baldías (novela), de Laura Rossi, La velocidad es mi escuela (cuento), de Marianela Luna y Línea materna (cyborg), de Lila Paolucci.

A comienzos de 2021, la editorial lanzó la iniciativa Brumana Libre, en la que ofrece libros para descarga gratuita en formato digital (epub, pdf), con el propósito de que la literatura que se produjo y/o se produce en la región trascienda fronteras. Hasta el momento, la iniciativa lleva editados cinco libros: Mariposas mutantes en Fukushima, de Carolina Musa; Poemas para desvirular el bocho, de Pablo Serr; De tanto quemarse al sol, de Diego Colomba, No me verás volver, de Laura Rossi y Las cenizas llegaron a mi patio, una antología por los humedales del Paraná, compilada por Tin Roda e ilustrada por Leiny Julieth C., que también pueden adquirirse en papel.