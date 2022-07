Este mes, previo al receso invernal, la Facultad de Humanidades y Artes inauguró el IIAP E-Lab, un laboratorio archivístico único en el país que cuenta con un equipamiento técnico-científico orientado en una propuesta integral que va desde la catalogación a la digitalización, pasando por la conservación de documentos históricos. Tres laboratorios en uno, que garantizan cada una de estas etapas gracias a un equipamiento de última generación realizado gracias al aporte extraordinario de 5 millones de pesos por parte de la provincia de Santa Fe.

En una entrevista exclusiva con Rosarioplus.com Natalia García, directora del Instituto de Investigaciones "Dr. Adolfo Prieto" en el que se enmarca el proyecto y quien se define como "apenas una aprendiz y una usuaria en el mundo de los archivos", contó los detalles de este archivo y las particularidades que lo hacen único no sólo en la región, sino también en el país, motivo por el cual en el próximo mes estarán viajando a México y contando la experiencia ante los líderes de conservación archivística en el mundo.

"Este e-lab es un nuevo espacio, una nueva estructura en la Facultad de Humanidades y Artes, que nace a partir de una oportunidad única a mediados del año pasado, cuando se inició un diálogo con la Secretaría de Ciencia Tecnología e Innovación de la provincia, a cargo de Marina Baima, por la posibilidad de participar en una convocatoria para equipamiento técnico para el desarrollo e innovación científica", detalló la directora.

"Presentamos el proyecto para el armado de este laboratorio, que son en verdad tres laboratorios en uno, fue aprobado y en septiembre se depositaron los fondos. A partir de ahí inició un proceso vertiginoso de compra, adquisición de equipos, logística, insumos. Un trabajo muy arduo para poder llevar adelante un diseño integral, porque este laboratorio archivístico, lo que tiene de particular es que reúne en un mismo espacio todos los procesos necesarios para la preservación, la conservación y digitalización del patrimonio documental no solo histórico sino también artístico y cultural tanto local como regional", detalló García.

Tres laboratorios en uno

Cuando se habla de tres laboratorios es porque efectivamente se trata de tres momentos que requieren, cada uno, equipamiento tecnológico específico, personal técnico especializado, e involucran y dan como resultado diferentes saberes. En este caso está pensado de manera integral y como parte de un mismo objetivo, que es la conservación y acceso público de la información, pero que no necesariamente es así. De hecho hay casos reconocidos a nivel nacional de laboratorios especializados en digitalización de documentos que tercerizan la conservación. Esto se debe a que efectivamente tener el equipamiento tecnológico y técnico para cada una de estas etapas es un gasto que no siempre es posible.

"Podríamos decir que es un lujo, pero lo cierto es que puede pensarse así por los altos costos, pero cada vez más se impone en el mundo como necesidad de conservación patrimonial", afirmó la directora.

"Un primer laboratorio técnico-pedagógico en el que se da la labor de gestión documental, una labor invisibilizada, que poco se quiere hacer y que poco se sabe hacer. Sin orden, un archivo no es un archivo, en principio es solo una montaña de papeles. Por eso la gestión documental es tan importante, es la que quizás no lleva equipamiento, porque con software libre se resuelve pero es el recurso humano lo fundamental en esta etapa", describió García.

En relación a la segunda etapa detalló: "Luego tenemos el laboratorio científico de conservación preventiva. Ahí es cuando llegaron a humanidades los microscopios, las lupas binoculares, los negatoscopios, pergo hidrómetros, los movi block que permiten guardar bajo conservación preventiva. Todos insumos y materiales muy ajenos a humanidades, pero muy necesarios porque es lo que nos revela el mundo de lo invisible, de los agentes patógenos, y de lo que puede dañar los documentos. Entonces necesitamos de estos instrumentos para observar, es lo que hace a la conservación preventiva, evita desastres de todo tipo y preserva los documentos".

"Si vos no estabilizas los documentos no podes darle una debida digitalización que es el siguiente paso. Las imágenes no salen bien y los documentos se deterioran", añadió la directora entrando ya al último laboratorio en cuestión que es el digital-comunicacional en donde también se invirtió una suma millonaria para comprar escáneres que permiten digitalizar una gran cantidad de materiales como: diapositivas, negativos, libros delicados, documentos, mapas, planos y afiches, entre otros.

"Además todos estos equipos tienen lo que se llama OCR que es el reconocimiento óptico de caracteres, que permite luego reconstruir datos y metadatos y armar búsqueda de estos documentos", sumó. Este último paso implica también la democratización de la información y entendiendo a la información como un derecho humano, y garantizando de este modo el acceso abierto y la comunicación pública de la ciencia.

"Así que en este único espacio se encuentra desde la gestión a la digitalización pasando por la conservación, tres laboratorios articulados y secuenciados, lo que lo convierte al espacio en un lugar único a nivel a país. Aquí entra un material y sale su digitalización con todas las etapas integradas", cerró la directora.

Saldando una deuda histórica

"Creo que este archivo viene a saldar varias deudas. La primera es que el tipo de convocatoria bajo el cual fueron asignados los fondos no suelen tener muy presente a las ciencias sociales, a las disciplinas de las humanidades y artes. No suele asociarse la necesidad de equipamiento científico para las ciencias sociales y esto porque hay un imaginario de que puede resolver desde una computadora, un escritorio y no mucho más", detalló.

En este sentido, aseguró que e-lab viene a romper con esta disociación a veces un poco absurda que hay entre ciencias duras y ciencias blandas, mostrando que la potencia está en el trabajo en conjunto y el trabajo transversal con distintas disciplinas. "Y el tercer punto que viene a saldar es que las disciplinas humanas no serían las más propicias para hacer transferencia de sus saberes a lo social y aquí, con la digitalización y acceso libre al archivo, hay una enorme transferencia al medio, con el resguardo del patrimonio histórico", añadió.

El laboratorio salda una deuda más y es la vacancia en políticas públicas orientadas al patrimonio histórico, cultural y artístico local y regional “Vamos a procesar todo lo que tenga valor patrimonial, histórico, artístico y cultural de nuestra región para salvaguardar la historia patrimonial de Santa Fe”, aseguró Natalia García.

Escuchá la entrevista a Alejandro Vila, decano de la facultad de Humanidades y Artes