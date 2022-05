Fin de año argentino. En su antiguo y pequeño cuarto rentado, Storani se prepara para brindar con su hija Nila después de muchos años sin verla. Sin más para hacer que emprolijarse, mirarse al espejo para acomodar su barba y escuchar su vieja radio, imagina cómo será el encuentro.

Poder hablar, de la forma que fuera, no será un hecho fácil para nadie. Su vínculo parece recobrar un nuevo orden, y perdido entre "lo que es bueno, y lo que es malo'', Storani se pregunta quién es quién y sobre todo quién es él.

Estrenado el 24 de octubre de 2021 en el Teatro Dante de la Municipalidad de Casilda, los jueves de mayo a las 21 se verá el monólogo “Poder hablar” con dirección y dramaturgia de Bruna Pradolini. La obra tiene una duración de 60 minutos, y es apta para mayores de 13 años. La cita será en Teatro del Rayo, salta 2991. Reservas al 341-5612004.

Con la actuación de Lautaro Lamas, y la asistencia de dirección de Claudia Dichara y Germán Lo Giudice, es una obra ganadora de Producción Dramatúrgica del Plan Fomento 2020 de la Subsecretaria de Industrias Creativas del Ministerio de Cultura de Santa Fe, “Poder hablar” fue escrita a principios del año 2020.

Su protagonista, el actor rosarino Lautaro Lamas recordó en diálogo con Rosarioplus.com cómo comenzó este proyecto: “Bruna me invitó luego de ganar el plan Fomento. Ella trabaja en el teatro Dante de Casilda, donde fue estrenada la obra. Yo había actuado allí con mis obras “Aire puro” y” Los camilleros”, y le gustó mi trabajo, entonces ella me mandó ese texto con la intención que lo interpretara. Fui en plena pandemia a ensayar en Casilda cuando se podía. Lo hemos presentado en el Dante y ahora lo estrenamos en Rosario”.

En torno a su compleja trama, Lamas reflexionó: “Yo soy padre también aunque tenga una relación distinta al personaje, y el texto toca con mucha empatía y sensibilidad, en ese vínculo como padres o hijos. Plantea la necesidad de poder sanar esos vínculos”.

Para el intérprete de este único personaje con sus diálogos internos es una oportunidad de volver a las tablas rosarinas: “Desde la pandemia no he vuelto a actuar en Rosario. Estuve en otras provincias pero no en la ciudad con mi obra ‘Aire puro’. Es volver a estrenar tras muchos años en la ciudad y es una gran alegría”.

Sobre el desafío de hacer nuevamente un monólogo, luego de sus experiencias con las obras “Un croto” y “Laktyuka”, el artista reflexionó: “Siempre está bueno actuar en grupo pero es una experiencia muy linda hacer unipersonales, es muy particular. En el montaje es un trabajo en equipo, con el sonido, iluminación y dirección, pero hay una conexión muy fuerte porque hablas mano a mano con el público, y se disfruta.

Adelantó contento que “por la puesta en escena hay una cercanía, porque el público se sienta alrededor del personaje en un departamento”.