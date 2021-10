Más de 30 bandas en un streaming por los 70 años de Charly García

Más de 30 bandas y artistas nacionales y de países de Latinoamérica, convocados por la productora rosarina Abre Contenidos, harán un homenaje a uno de los padres del rock en castellano, Charly García, que se estrena el día de su cumpleaños número 70 y se podrá ver gratis por YouTube. Recorrerán su discografía pasando desde Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros y Serú Girán, hasta su etapa solista en todos sus momentos con el fin de celebrar la vida de quien hizo la banda sonora de varias generaciones desde los inicios de la década del 70.

Charly cumplirá 70 el sábado 23, y entre muchas otras formas que habrá de celebración, esta productora de origen rosarino organizó para esa noche a las 22 un gran recital virtual y gratuito para “sorprender a Charly con un regalo a su medida” y disfrutar de su vasto legado.

Entre quienes participarán del convite se cuentan María Rosa Yorio (primera pareja de Charly y madre de su hijo), José Luis Fernández, Ariel Leyra y los rosarinos Flor Croci, Popono, Música para volar, entre otros. La reunión implica un esfuerzo de coordinación ya que los artistas involucrados provienen de distintos lugares de la Argentina, además de otros países de Latinoamérica como Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia y Chile. El proyecto es autogestionado, independiente y sin fines de lucro.

Sin embargo, la posibilidad de gestar un regalo especial para Charly parece motivarlos e interpelarlos a todos y no sólo en su rol de músicos sino también como admiradores de la obra del hombre del oído absoluto. Así, cada participante filmó su propia versión inédita de algún tema de García tras seleccionarlo a su elección libremente.

En nombre propio

Son más de 30 las bandas y los artistas que integran la inédita movida de festejarle el cumple a Charly García con un concierto gratuito este 23 de octubre.

Además de los mencionados María Rosa Yorio, Flor Croci, Popono (Junto al Chino Aguilar y Diego Bosch), Ariel Leyra, José Luis Fernández y Música para volar, se encuentran Gabriela de Brasil y Freddy Mendizabal de Bolivia, Alejandro Iturrizaga de Perú y el chileno Joselo Flores. Se suman desde Buenos Aires Guido Spina, Guilo Villar, el trío de cuerdas The B-Flats, Carlos Damiano y Taba y los del Cielo, Alejandro Piedis y Silvia Cruspeire, Especial García, Jime Franceschi y Gerardo Gallo. También serán de la partida los rosarinos Milo, Casandra Lange, Pablo Read, La banda mágica, Pedro Reñé, Marcos Benítez, Los salieris de Charly, Ge Bernordat y Sergio Vincenzetti. Van a tocar desde San Nicolás León Savoia, Federido Mayer y Leando Conocchiari, los santafesinos Luci Rampa y Manu Acosta, Este es el aguante de La Matanza (provincia de Buenos Aires) y MartinoX de Salta. Por último, participarán los uruguayos Manu Cruzate y Laura “Lala” Olivera, Chi de Córdoba y Gabi Bravo de la ciudad de Casilda.

Una de los gestores de este homenaje, miembro de Abre Contenidos, es Daniela Buscapalomas, quien relató a Rosarioplus.com que hay “mucha expectativa de lo que va a ser este homenaje, luego del que se hizo para su cumpleaños de 69, en que Hilda (Lizarazu) lo vio y nos felicitó, es decir que llegó a las esferas de Charly algún modo”. Aseguró que para este año están “redoblando esfuerzos (en todo sentido) y activando algunos vínculos y canales para que le pueda llegar, y tenemos mucha fe de que así será porque venimos trabajando en ello”.

—¿Cómo surgió la idea de homenajear a Charly en primera instancia, en aquel primer streaming en 2020? -preguntó Rosarioplus.

Daniela Buscapalomas —Es una idea que teníamos hace muchos años y no la habíamos concretado aún. Inicialmente, la idea era celebrar su cumpleaños con un concierto colectivo pero presencial, en el que muchas bandas y artistas compartieran escenario para homenajear a Charly.

La pandemia obviamente impidió llevar a cabo propuestas de este tipo pero posibilitó que transformemos esta idea y la llevásemos a un plano virtual: esto generó la posibilidad única de reunir a artistas de muchos lugares diferentes y encontrarnos desde donde estuviéramos para celebrar el cumpleaños de Charly, algo que en la presencialidad no hubiéramos podido hacer. Y estamos felices con el resultado, por eso vamos a repetir este formato, que permite que nadie quede afuera y que este festejo tenga un alcance continental.

—¿Qué podés reflexionar sobre lo que Charly aportó al rock nacional?

—Charly es el rock nacional. Es el gran referente de muches artistas que eligieron la música como forma de identificación en sus vidas. Charly es un genio, fundó una nueva forma de la música, reinventó la música argentina. Atraviesa nuestra idiosincrasia como nadie. Y además, se puede estudiar musicalmente. La obra de García es completísima tanto desde lo musical como lo conceptual.

En sus comienzos fue quien puso dentro del establishment al rock argentino. Sui Generis fue la primera banda de rock que llenó el Luna Park, algo impensado para esa época. Además, si escuchás el primer disco y lo comparás con "Adiós Sui Generis", se vislumbra que este muchacho nunca iba a relajarse en su búsqueda artística. Él era un niño concertista que tocaba Chopin, escuchó a los Beatles y se transformó (y nunca paró).

No sé cuántos artistas se animaron a transformarse luego de "pegarla" con algún aspecto de sus obras. Siempre se la jugó y nunca se traicionó aunque muchas veces lo quisieron degradar como artista, resurgió y nos sigue deleitando, es un regalo. Charly es un provocador, un niño por su sensibilidad ante el mundo y un ser único, tanto como su bigote.

Por otro lado está la complejidad y la precisión de cirujano que tiene para tocar esa cuerda sensible que te deja en otro planeta. Las melodías son hermosas: "Adela", "Alicia" y tantísimas otras. Cualquiera de nosotros que haya intentado componer algo en su vida descubrirá que hacer ese tipo de melodías no es joda. Sin hablar de sus armonías y sus letras, ricas para desmenuzarlas al máximo, propias de alguien que comprende el mundo de una forma distinta. Pero una forma en la que todos podemos reconocernos.

Para nosotros, Charly siempre será música profundamente arraigada a nuestro inconsciente colectivo, a nuestras vidas. Y más allá del rock nacional, creemos que Charly García nunca pasará desapercibido para nadie. Charly es muy grande, necesitamos a más personas como él en este mundo.

—¿Cómo se definió la convocatoria a estas bandas?

—La convocatoria tuvo varias “patas”. Por un lado hace unos 4 o 5 meses abrimos la invitación en grupos de Charly para que quienes se habían quedado con ganas de participar, pudieran hacerlo. Por otro lado, convocamos puntualmente a bandas y artistas que queríamos que estén presentes tanto por su trayectoria como por su amor a Charly. Ése es un punto en común: todas las bandas y artistas que participan son admiradores y fans de la obra de García, y fue un criterio fundamental en la selección. También hubo músicos que nos escribieron por motu propio y participantes que estuvieron presentes el año pasado y que este año vuelven a sumarse.

—¿Cómo se sustenta el evento online? ¿Cada banda pone sus recursos al momento de tocar? ¿Se recibirá algún modo de pago a la gorra virtual o nada?

—No contamos con financiamiento de ningún tipo. El mayor recurso que destinamos es el tiempo y el esfuerzo para concretar este proyecto, que se tornó colectivo y que a su vez empezamos a producir con más anticipación que el año pasado. De todos modos, hay gastos con los que correr y que salen de nuestros bolsillos.

A su vez, cada músico y banda puso sus recursos disponibles para preparar su participación y queremos resaltar que estamos infinitamente agradecidos por toda la dedicación, el tiempo y el amor que le han puesto a esto, como así también los recursos materiales que han destinado.

Por el momento no pensamos en ningún modo de pago o gorra virtual porque no nos interesa que este proyecto sea comercial, no queremos que haya lugar a dudas de que esto está hecho solo con amor y por amor a Charly.

El homenaje anterior

“La convocatoria y producción del concierto es rosarina pero la hechura se ha tornado conjunta, colaborativa, federal e incluso continental”, aseguraron los organizadores, y al transmitirse por Youtube, con acceso abierto y gratuito, la propuesta adquiere un carácter único, sin comparación. Aunque en rigor registra un antecedente: el año pasado, al llegar Charly a sus 69, Abre Contenidos conmemoró por primera vez el cumpleaños –fecha que entre los fans se conoce como “la Navidad SNM” (por Say No More)– con un recital colectivo virtual del que participaron 26 proyectos artísticos.

Aquel show permanece en Youtube y al día de hoy ha sido visto por más de 22 mil usuarios, mientras que la jornada de su estreno más de 1.200 personas compartieron y estuvieron presentes en línea, en plena pandemia. Para 2021, al llegar García a las siete décadas de vida, la productora conformada por la pareja Dani Buscapalomas y Sebastián Caliva espera redoblar las apuestas. Lo que les interesa a estos jóvenes artistas, docentes, productores y fanáticos de Charly es que la fiesta sea compartida, multitudinaria, participativa y popular. Como el cancionero de su ídolo.