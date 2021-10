La triste muerte de Adrián Rodríguez, bajista de la banda de rock Raras Bestias, la noche del 12 de octubre de 2015 en el Café de la Flor producto de una electrocución en pleno recital, marcó la agenda de la cultura y el espectáculo en torno a las condiciones de seguridad, un debate que los artistas aún reclaman sea saldado.

Como cada año desde la muerte de Adrián, sus amigos de la banda Raras Bestias y el resto de los miembros del Comité de Colectivos de Músicos realizarán un homenaje al joven junto a otras bandas para seguir exigiendo condiciones dignas y seguras de trabajo para todos los artistas, y si bien la instancia judicial tuvo su etapa final en diciembre de 2019 con un solo acusado preso (el electricista), también reclaman justicia por el caso.

Desde el Comité homenajean a Adrián, a seis años de su partida, en una jornada de memoria y mucha música este sábado desde las 14 en la explanada de las Escalinatas del Parque España.

El cantante de Raras Bestias Joel Pereyra precisó a Rosarioplus.com que “la idea es seguir concientizando. El juicio ya pasó y no se dio lo que esperábamos, pero queremos concientizar a los músicos más jóvenes, generaciones que vienen, sobre la seguridad en el espectáculo. Si uno no se lo garantiza y no se hace consciente, los boliches y bares donde estamos, no entregarnos a cualquier irregularidad”.

Consultado sobre la banda, Joel contó: “En la pandemia nos guardamos, era lo mejor, y después se nos dio la chance de grabar el disco nuevo, que lo lanzamos en marzo de este año. En diciembre vamos a volver a los escenarios, así que estamos ansioso por presentar el disco con los nuevos integrantes, y de algún modo haciendo un homenaje a Rocío Arpires, ya que más allá de lo personal, ella para la banda ha estado siempre y se puso la lucha de Adrián cuando estuvimos caídos”.

De esta forma los miembros de Raras Bestias esperan tocar el viernes 10 de diciembre en el Atlas, para lo cual se encuentran “trabajando con lo audiovisual y con iluminación como paso adelante para el público que nos viene a ver, así que contentos”.

La causa que dejó sabor a poco

Por acuerdo de partes, en diciembre de 2019 la Justicia rosarina condenó al electricista a tres años de prisión condicional. El dueño del boliche solo quedó obligado a indemnizar a la familia del bajista que murió electrocutado.

De esta forma el único condenado fue el electricista Fernando Campodónico, por el delito de homicidio culposo en calidad de coautor, por “causar negligencia, impericia e inobservancia de los reglamentos y de los deberes como electricista, al desconectar el interruptor diferencial del tablero eléctrico del bar, ocasionando el fallecimiento por electrocución del joven”.

Campodónico cumple la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y 10 años de inhabilitación para ejercer el cargo de electricista, en un procedimiento abreviado aceptado por las partes.