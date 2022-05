El delantero y goleador histórico de Central, Marco Ruben, protagonizará este sábado ante Estudiantes el último partido de su carrera profesional con la posibilidad de alcanzar -con un tanto- el récord de mayor artillero en el Gigante de Arroyito, que ostenta el exfutbolista y entrenador canalla Edgardo Bauza (con 52 gritos de gol).

Ruben ya había superado al propio "Patón" primero y al exdelantero canalla Waldino, el "Torito" Aguirre, después, como máximo goleador del club de Arroyito.

"Quiero que este sábado sea muy especial y que la gente me vea en la cancha como en mi mejor momento. No me gusta eso de salir (para recibir el reconocimiento). Me gustaría jugar todo el partido y hacer lo posible para que al equipo le vaya bien y gane", dijo en la conferencia de prensa previa a su último juego como profesional.

"Mis mejores goles fueron el primero que hice en un clásico que ganamos en el Gigante, en 2006, y el que hice en el clásico de visitante, que ganamos cuando volví a Central, en 2015", agregó.

"Nunca me habría imaginado ser el goleador de Central. Si, cuando era chico, para mí los jugadores eran superhéroes. Me acuerdo cuando mi viejo, que ya no está pero debe estar contento en el cielo, me llevaba a la cancha y recorría la tribuna a 'cocochito' y me metió este veneno por Central", se emocionó el delantero.

Ruben, de 35 años, debutó el 26 de agosto de 2004 en un empate 0-0 ante Quilmes en el estadio Centenario, de la mano de una gloria del club como Ángel Tulio Zof. En sus tres etapas en el club de Arroyito, conquistó con 104 goles y superó a Waldino Aguirre (98) como máximo anotador histórico.

Ganador de la Copa Argentina 2018, bajo dirección de Edgardo "Patón" Bauza, Ruben también defendió los colores de River Plate, Recreativo de Huelva y Villarreal de España, Dínamo Kiev de Ucrania, Evian de Francia, Tigres de Monterrey, México y Athlético Paranaense de Brasil a lo largo de 18 años de trayectoria.