Godoy Cruz le ganó a Huracán y se llevó la fecha 6 de la Copa de la Liga Profesional con un 3-1. El Tomba goleó en el Ducó con tantos de Bullaude, Rodríguez y Ojeda, pero quien también fue protagonista ante las cámaras de Paso a Paso fue Gianluca Ferrari, que en vísperas del clásico rosarino dejó en claro su amor por Rosario Central.

Nacido en Rosario, post partido y victoria ante el Globo, Ferrari mostró que en el muslo izquierdo tenía un tatuaje del Negro Fontanarrosa. Nada más ni nada menos que al personaje Canaya, creación del Negro, que fue también un gran fanático del Gigante de Arroyito.

“Soy de Rosario y me gusta Fontanarrosa”, comenzó el ex San Lorenzo, “Soy hincha de Central como se debe. Como futbolista no tengo clásico, pero en familia estamos todos pendientes”, finalizó.