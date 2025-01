Central oficializó la llegada de Federico Navarro

A pesar que ya se puso en marcha la competencia, Rosario Central continúa incorporando futbolistas. Este domingo la institución de Arroyito hizo oficial la llegada de una nueva incorporación.

“El Club Atlético Rosario Central informa que Federico Navarro se convirtió en nuevo refuerzo para nuestro plantel profesional de cara al Torneo Apertura 2025”. Así comienza el comunicado que el Canalla publicó en sus canales oficiales.

El volante surgido en Talleres, viene de desempeñarse en el Chicago Fire, de la MLS de Estados Unidos. Además, ha sabido integrar la selecciones juveniles Sub 15, Sub 19 y Sub 20.

Si bien no se notificaron los detalles de la operación, Central habría comprado al futbolista de 24 años. Es la cuarta incorporación que arriba al elenco auriazul, detrás de Juan Elordi, Enzo Giménez y Sebastián Ferreira.