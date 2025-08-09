Por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, Newell's y Central Córdoba de Santiago del Estero empataron 1 a 1. El árbitro, Andrés Merlos, volvió a ser protagonista al expulsar a Luca Regiardo en el primer tiempo.

Cristian Fabbiani había planificado la inclusión de dos centrodelanteros desde el arranque, pero la lesión de Darío Benedetto lo obligó a cambiar. El ingreso de David Sotelo por Franco Orozco fue la única variante respecto al once que igualó con Aldosivi.

A los 6, tras una gran jugada de Ever Banega, Gonzalo Maroni remató desde afuera del área sin problemas para Alan Aguerre. A los 27, Luciano Herrera, también de media distancia, probó suerte, pero su remate se fue desviado.

Después de varias decisiones polémicas, a los 30 y luego del llamado de Silvio Trucco desde el VAR, Merlos decidió expulsar a Regiardo, dejando a Newell's en desventaja numérica. La visita fue sobre el final del primer tiempo y, luego de un centro de Matías Godoy, Juan Espínola salió mal, pero el cabezazo de Matías Perello no encontró el gol.

En la última de la primera mitad, mediante un contragolpe, Banega recibió al borde del área, pero su zurdazo se fue desviado. El entretiempo llegó con la reprobación total del Coloso hacia el árbitro del encuentro.

En el complemento, la postura de ambos fue clara: Central Córdoba tuvo la pelota y la Lepra esperó una contra. A los 7, Espínola le sacó el remate de Braian Cufré, que buscaba el ángulo.

A los 11, Gastón Verón ganó de cabeza, pero se encontró con otra gran intervención del arquero rojinegro. A los 13, Newell's hizo una jugada de pizarrón donde Banega, en un córner, buscó a Sotelo, quien remató muy alto.

A los 18, Herrera volvió a intentar de media distancia, pero su tiro se fue por encima del arco defendido por Aguerre. A los 23, en una contra del Ferroviario, Diego Barrera probó al primer palo, agrandando la noche de Espínola.

A los 32, tras una gran jugada colectiva del local, Maroni buscó el ángulo izquierdo del ex arquero de Newell's, quien la mandó al córner. A los 36, Verón volvió a ganar en las alturas, pero su cabezazo se fue alto.

A los 39, Sotelo llegó al fondo, tiró el centro y Maroni, por detrás de todos, desató la locura del Coloso. En la jugada siguiente, tras un córner, ningún jugador leproso la pudo sacar y Verón la empujó para empatar el juego.

No hubo tiempo para más, y el partido se fue con el 1 a 1. Newell's se medirá el próximo miércoles ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina.