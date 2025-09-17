El plantel santafesino de diputados y diputadas nacionales mostró una proporción similar en el voto general con el que la Cámara Baja rechazó este miércoles el veto presidencial a la ley de Financiamiento Universitario.

Vale destacar que hubo dos legisladores que se dieron vuelta y que, a pesar de su voto negativo cuando se le dio media sanción a la ley, ahora votaron en contra del gobierno nacional y de su veto. Se trata de Germana Figueroa Casas (graduada y docente de la UNR) y de Gabriel Chumpitaz, quien había abandonado el bloque del PRO para constituirse en otro que funge como colectora de La Libertad Avanza. Se llama Futuro y Libertad, pero esta vez no votó según el designio libertario.

Acorde a los 174 votos que voltearon la impugnación de Javier Milei, contra los 67 que la validaron, los 19 diputados santafesinos definieron de la siguiente manera:

A favor de la ley y en contra del veto:

Mario Barletta (Unidos)

Florencia Carignano (Unión por la Patria)

Mónica Fein (Encuentro Federal)

Germana Figueroa Casas (PRO)

Melina Giorgi (Democracia para Siempre)

Diego Giuliano (UxP)

Germán Martínez (UxP)

Magalí Mastaler (UxP)

Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe)

Esteban Paulón (Encuentro Federal)

Eduardo Toniolli (UxP)

Votaron en contra de la ley, y a favor del veto de Milei:

Alejandro Bongiovanni (PRO)

Romina Diez (La Libertad Avanza)

Luciano Laspina (PRO)

Nicolás Mayoraz (LLA)

También resultó llamativa la ausencia de tres legisladores con los que el oficialismo contaba para contrarrestar lo que finalmente fue una contundente victoria opositora:

Rocío Bonacci (LLA), José Núñez (PRO) y Verónica Razzini (Futuro y Libertad) estuvieron ausentes de la sesión.