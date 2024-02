El francés Zinedine Zidane, quien lleva un par de años sin dirigir luego de su exitoso ciclo en el Real Madrid, es el principal apuntado para hacerse cargo de la Juventus, de Italia, que no renovaría el contrato de su actual entrenador, Massimiliano Allegri.

"Parece casi imposible que Zinedine Zidane entrene a la Juve pero soñar es gratis y todo puede pasar" publicó el periódico italiano Tuttosport sobre las versiones de una posible llegada del exDT del Real Madrid para reemplazar a Allegri, muy cuestionado.

Zidane de 51 años y exjugador de Juventus entre 1996 y 2001, no volvió a dirigir luego de su exitoso paso por el Madrid entre 2015 y 2021, período en el que fue múltiple campeón, lo más saliente las tres Liga de Campeones, en 2016, 2017 y 2018.

"Para los hinchas de la Juve el posible regreso de Zidane, en este caso como DT, abre un mar de expectativas", añadió el diario italiano.

No obstante, el francés no solo es pretendido por la Juventus, sino que su nombre figura en la lista de candidatos del Bayern Munich alemán, que hace unos días anunció que no le renovará el contrato a Tomas Tuchel.