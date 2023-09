Carlos Tevez volvió al Gigante de Arroyito ytuvo una buena recepción luego de su paso el año pasado durante cortos seis meses y una campaña aceptable. “Siempre a Central le voy a tener un cariño importante. Fue mi primer club como DT y la verdad que siempre estaré agradecido a toda la gente. Tengo buena relación con todos los muchachos acá en el club y fue un placer verlos”.

"Nos vamos con bronca porque hicimos todo bien y no pudimos concretar las situaciones que creamos, fuimos superiores en todo momento pero también tenemos que aprender de esto y seguir mejorando. Si llegas y no concretas, en este tipo de canchas no te perdonan porque sabes que vas a sufrir", afirmó Tevez.

Luego, el Apache remarcó los errores que tuvo el Rojo en la segunda parte, cuando le empataron. "En el segundo tiempo había que parar un poco, jugar más lento, pero nosotros quisimos seguir al ritmo de Central y eso estuvo mal, ellos querían un partido palo a palo y me parece que ahí nos equivocamos", agregó.