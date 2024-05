Mauricio Larriera habló al término del encuentro que su equipo perdió ante Vélez en Amalfitani e hizo hincapié en los extremos: “La mayoría de los extremos de Newell's juegan a pierna cambiada y ya no sé qué hacer para que se consoliden". "Pancho González está mejorando en esta nueva posición cerca de Ramírez, puntualizó.

El uruguayo hizo mención a la falta de gol de su equipo: “Nos faltó eficacia, más allá que creamos algunas situaciones de peligro; jugamos ante un gran equipo que mereció mejor suerte en la final que perdió". “Le buscamos la vuelta por todos lados, incluso con cambio de sistema, pero lamentablemente no pudimos", analizó”.

El conductor del fútbol Leproso remarcó los objetivos a corto plazo: "el gran objetivo del semestre es mantenernos en el pelotón de arriba”. “Logramos clasificar en Copa Argentina y queremos estar en zona de clasificación a Copas antes del receso”, enfatizó.

Por último, hizo mención a los incidentes en el encuentro frente a Deportivo Riestra por la Copa Argentina: "vi las imágenes y no sé por qué el rival jugó con esa impunidad y de forma violenta” -además añadió- “el problema no lo generamos nosotros”. “Jamás le eché la culpa a mis jugadores, dije que me daba vergüenza lo que pasó; si nos pegan tenemos que devolver", concluyó.

Newell’s volverá a jugar este sábado a las 17:30 frente a Defensa y Justicia en el Coloso Marcelo Bielsa.