El presidente de Independiente, Hugo Moyano, se despidió en las últimas horas de los empleados del club, a los que les agradeció "por toda su colaboración" en sus ocho años de gestión, como un preanuncio de las elecciones que podrían llegar a concretarse en septiembre próximo y en la que no se presentaría para un tercer mandato.



"Les agradezco mucho a todos por la colaboración brindada en todo este tiempo", se observa decirle Moyano a un grupo de empleados y empleadas de la institución de Avellaneda, y una de ellas le responde: "este fue el mejor tiempo".



El miércoles a las 19 habrá una reunión de la Junta electoral y allí se decidirán los comicios para probablemente mediados de septiembre.



Cuando esto ocurra se prevé que también podrían producirse algunos alejamientos en la actual comisión directiva que encabeza Moyano, quien en principio no sería candidato para una nueva reelección.



Independiente hacía siete meses que no jugaba un domingo, y hace un año y medio que el club de Avellaneda no les vende entradas a los no socios.



Al partido de este domingo con Atlético Tucumán en la cancha de Platense no concurrió ningún dirigente "rojo" para acompañar a la delegación futbolística.



Independiente registra el peor arranque de la década con seis derrotas en los 10 primeros partidos del campeonato.



En principio, en la Junta Electoral del miércoles no habría una participación activa de los socios e hinchas en las afueras de la sede, como sucedió el viernes pasado.



En una entrevista con el diario Perfil, el vicepresidente Pablo Moyano, quien estaba alejado de la vida institucional del club, opinó sobre el frustrado proceso electoral y criticó a la oposición encabezada por Fabián Doman.



"Nunca en mi vida lo vi en la cancha. Precisamente con Cristian Ritondo, con (Néstor) Grindetti, con (Patricia) Bullrich y todo el PRO armó la lista, estaban flojos de papeles y la Junta Electoral no los autorizó. Ellos mismos judicializaron el período electoral y ahora la Justicia los habilita a participar", dijo el hijo de Hugo, el presidente del club.



Mientras tanto, durante el transcurso del día serán liberados los cerca de 50 hinchas de Independiente que fueron detenidos el viernes a la noche luego de los incidentes en la sede del club.



Luego de la derrota ante Atlético Tucumán, Alan Soñora habló con la prensa y admitió que para el plantel "es difícil abstraerse" de la crisis institucional.



"Es difícil abstraerse pero tratamos de que no influya. No queda otra que entrenarse y seguir", dijo el mediocampista que fue suplente e ingresó en el segundo tiempo.



"Es un momento complicado y vamos a tratar de salir de ésta situación", agregó Soñora a la salida del vestuario visitante del estadio Ciudad de Vicente López.



El próximo partido de Independiente será como visitante de Colón, de Santa Fe, el próximo lunes a las 21.30, pero los socios e hinchas "rojos" solamente aspiran por estas horas a que el miércoles próximo se ponga por fin una fecha concreta para las elecciones. Una prueba del estado del club es justamente ese, que el fútbol esté en segundo plano.