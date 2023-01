Lionel Messi, capitán del seleccionado argentino, admitió que le hubiese gustado que Diego Armando Maradona le entregue la Copa del Mundo. En su primera entrevista tras el título, el astro reconoció que la figura de la leyenda estuvo presente durante todo el certamen.

"Me hubiese gustado que Diego me entregue la Copa o que por lo menos vea a la Argentina campeón del mundo con lo que amaba a la Selección. Hubiese sido linda esa foto", expresó Messi en diálogo con la radio Urbana Play.

Messi también reconoció que se sintió el apoyo "desde arriba" del ídolo fallecido hace dos años y que la canción de "Muchachos" fue un lindo homenaje.

"Tanto él como mucha gente hacía fuerza y la canción fue un 'boom' para todo el mundo. Es muy buena la canción, yo había dicho que me gustaba mucho pero no se había hecho tan viral. Después poco a poco la gente la canto más, se hizo sentir en todo el mundo porque por más que no hablen español es un ritmo que contagia", destacó.

Luego, el 10 relató el momento del beso al trofeo de la Copa del Mundo antes de la entrega oficial: "La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba y me decía 'vení, agarrame'. La vi que brillaba en ese estadio hermoso y no lo pensé", contó.