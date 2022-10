A poco más de un mes de inicio del Mundial, la lista de la Selección argentina de convocados no parece guardar espacio para demasiadas sorpresas aunque hay algunas dudas. Una es la presencia de Ángel Correa, el delantero que convirtió un doblete este fin de semana para Atlético de Madrid pero que no ha tenido gran participación en los equipos de Lionel Scaloni.

En este contexto, Correa se refirió a la posibilidad de disputar su primer Mundial con la camiseta Albiceleste, luego de haber quedado fuera del último corte en la previa de Rusia 2018, por decisión de Jorge Sampaoli.

"Ya me pasó en 2018 que estuve en la prelista y me lo perdí. Eso me afectó muchísimo, estar ahí es el sueño de todo chico. Que ya falte tan poquito hace que se note el nerviosismo", confesó en TyC Sports y agregó: "Con tal de ir a Qatar, voy de aguatero, de cualquier cosa".

"A medida que se acerca la fecha, los nervios se sienten cada vez más. Creo que el grupo está muy bien, lleva muchísimo tiempo trabajando junto y las cosas están saliendo bien, así que hay que seguir de esta manera. Me siento parte del grupo, cada vez que me ha tocado jugar, creo que lo he hecho bien. Está claro que últimamente está siendo fácil por la calidad de jugadores que tiene la Selección y por la dinámica que lleva, toda positiva, que cada jugador que entra lo hace bien", indicó.

Y agregó: "Ojalá esté adentro de la lista. Es la idea y es para lo que trabajo. Representar al país sería lo máximo. Tuve la suerte de poder estar siempre y poder acompañar al grupo. Cada vez que me tocó hacerlo, lo disfruté al máximo porque vestir la camiseta de la Selección es lo más lindo".