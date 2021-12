El primer Grand Slam de la temporada, el Abierto de Australia, puso en discusión la participación de varios jugadores ante la exigencia de la vacunación obligatoria. Como consecuencia ya se anunciaron las primeras bajas y se espera hasta último momento cual será la decisión de Novak Djokovic, nueve veces campeón del torneo y uno de los grandes opositores a la inoculación.

El Australian Open se disputará del 17 al 30 de enero y sus organizadores vienen anunciando desde hace varias semanas que ningún jugador podrá disputar el certamen si no tiene la vacunación completa contra el coronavirus. "Todos los que estén en el recinto: jugadores, aficionados, así como el personal afectado al torneo, tendrán que estar vacunados. Los tenista así lo entienden, no hay que dejar de tener en cuenta que estamos en un Estado donde más del 90 por ciento de su población está completamente vacunada, se ha hecho un trabajo increíble en esta área y es realmente lo correcto", aseguró el director de la competencia, Craig Tiley, en una entrevista al canal Channel Nine.

Por su parte, el actual número uno del mundo, Novak Djokovic y uno de los principales antivacunas del circuito en declaraciones anteriores había expresado su disconformidad: “Me opongo a la vacunación y no me gustaría que nadie me obligase a hacerlo para poder viajar” y apeló: “A la libertad de elección y al derecho a preservar su intimidad”.

Mientras que el jefe de gobierno regional, Daniel Andrews, confrontó a Nole y declaraciones a los medios manifestó: “Al virus no le importa tu ranking, ni cuántos Grand Slam hayas ganado, es completamente irrelevante. Es necesario estar vacunado para protegerse a uno mismo y a los demás”.

Lo cierto es que ante tanta polémica, el nombre de Djokovic apareció esta semana en la lista de

inscriptos que jugará el Abierto de Australia, sin que nunca confirmara, al menos públicamente, que se había vacunado contra el Covid. Por lo que se estima que el serbio está solicitando una exención médica para poder ingresar a Australia y se encuentra a la espera de una respuesta favorable por parte de la organización.

Los que hasta el momento anunciaron su baja por rehusarse a la vacunación son: el doblista francés Pierre-Hugues Herbert, quien junto a Nicolás Mahut se consagraron en el Master de Tenis como los mejores del mundo, así como también la promesa australiana Olivia Gadecki, cuya decisión desconcertó a los organizadores.

En tanto que el que recapacitó y cambió de idea para poder participar del primer Grand Slam de la temporada fue el griego Stefanos Tsitsipas quien manifestó que lo hace para tener una vida normal.

“No promuevo la vacunación, pero no estoy en contra de la vacunación. Apoyo a cualquiera que

quiera hacerlo. No soy médico, soy un deportista y mi óptica puede no ser la mejor. Me voy a

vacunar para tener una vida normal. Este problema afecta a todos y tenemos que ayudarnos entre unos y otros".