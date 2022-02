Este domingo se cumple el 45° aniversario del debut de Diego Armando Maradona como jugador de la Selección argentina, con tan solo 16 años y en el estadio "La Bombonera", en un duelo frente a Hungría que fue goleada por 5 a 1.

El "Diez", que cuatro meses antes había debutado en la Primera de Argentinos Juniors, ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo por decisión del entrenador César Luis Menotti, en reemplazo de Leopoldo Jacinto Luque.

"Haga lo que sabe", le dijo Menotti a "Pelusa", que saltó al campo de juego con el número 19 en su espalda y con el equipo ganando 5 a 0 aquel 27 de febrero de 1977.

"Me temblaron las piernas y las manos. Era un ruido bárbaro: la tribuna gritaba, lo que me había dicho Menotti me sonaba en la cabeza. Lo digo honestamente, tenía un julepe bárbaro", dijo sobre aquella experiencia el fallecido astro futbolístico, según cita el libro "Yo soy el Diego", de los periodistas Daniel Arcucci y Ernesto Cherquis Bialo.

En su primera intervención, Maradona recibió la pelota del "Tolo" Américo Rubén Gallego y asistió a René Houseman, que quedó mano a mano con el arquero pero no pudo vencerlo para anotar el sexto tanto, en un encuentro que finalizó 5 a 1 a favor de la albiceleste.

A lo largo de su carrera en la Selección argentina, Diego participó de cuatro Mundiales (España 1982-México 1986- Italia 1990- EEUU 1994) y alzó la Copa en su segunda cita mundialista, certamen que quedó grabado a fuego en la memoria del fútbol, principalmente por su destacada actuación ante Inglaterra.

En total, con la albiceleste jugó 17 años y sumó 91 partidos y 34 goles, aunque años más tarde también le picó el bicho de pasar del otro lado de la línea, donde generalmente se lo destacó más por lo emocional que por lo táctico.

Así, se reencontró con el seleccionado en 2008, donde alcanzó los cuartos de final en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, y se retiró del banco de suplentes con 25 partidos dirigidos, 18 victorias y 7 derrotas.