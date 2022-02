A una semana de la serie entre la selección argentina de tenis y República Checa, correspondiente a los Qualifiers de la Copa Davis 2022, el capitán Guillermo Coria anunció un cambio en el equipo: Federico Coria reemplazará a Federico Delbonis, quien decidió no disputar la serie debido a que se someterá a un tratamiento en la cadera.

Esta es la segunda convocatoria para Fede Coria, de 29 años y jugador número 84 de la selección. Su debut en el plantel nacional fue frente a Bielorrusia y fue el encargado de cerrar la serie con un triunfo frente a Daniil Ostapenkov.

La serie frente a República Checa que se disputará el 4 y 5 de marzo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club y entre la sorpresa y sus sensaciones el santafesino expresó: “Me dijeron que me querían llamar y ya el corazón se aceleró. Me comentaron que, lamentablemente, Fede Delbonis no podía jugar y la verdad es que sentí una pena por él, pero también una alegría enorme por mí de volver a estar acá, en una serie de local”.

Luego de un comienzo de año con altibajos por el Covid-19, el número 62 del ranking mundial ATP encontró en las últimas semanas su mejor rendimiento: alcanzó los cuartos de final del Argentina Open y del ATP 500 de Río de Janeiro, ambos torneos sobre polvo de ladrillo, la misma superficie en que se jugará la serie de Copa Davis.

“Ahora está todo bien en casa”, comentó Federico entre risas, en alusión a que había quedado fuera de la primera convocatoria por parte de su hermano Guillermo, quien debuta en su rol como capitán del equipo argentino. “Lo que viví el año pasado fue lo mejor que me pasó en mi carrera. Fue una experiencia inolvidable y por eso me prometí luchar y esforzarme para volver a repetirla”, continuó Coria, quien se entrenó este viernes en el Buenos Aires Lawn Tennis junto a su coach, Andrés Schneiter, y el boliviano Hugo Dellien.

De esta manera, con la baja confirmada de Delbonis, la selección argentina buscará un triunfo que lo deposite en las Finales de la Copa Davis con el siguiente equipo: Diego Schwartzman, Federico Coria, Sebastian Báez, Horacio Zeballos y Máximo González.

Delbo y el regreso que no pudo ser

Delbonis, quien había sido convocado en primera instancia por el capitán, se preparaba para regresar a al combinado nacional luego de 6 años. Su último antecedente en el equipo albiceleste había sido el quinto punto en Zagreb que le dio a la Argentina la única Copa Davis de su historia.

Así explicó su decisión:

“Junto a mi equipo de trabajo y cuerpo médico tomamos la decisión de bajarnos de la Copa Davis porque debemos realizar un tratamiento en mi cadera, como parte de un necesario proceso que espero pueda beneficiar a mi carrera tenística. Estaba muy ilusionado con jugar nuevamente por mi país e intenté todo lo posible para retrasarlo, pero estos dolores se agravarán si sigo jugando sin realizar dicho tratamiento. Desde ya quiero agradecer a Guille (Coria), Tero (Martín García) y todo el cuerpo técnico por el respaldo y la comunicación, que siempre fue clara y sincera. A mis compañeros les deseo todo lo mejor y sabrán que estaré apoyándolos”.