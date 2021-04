El juez en lo civil y comercial Marcelo Quiroga, a cargo del Juzgado Nº7, rechazó la medida judicial interpuesta por la Municipalidad de Rosario contra la aplicación de traslados Uber, y los taxistas vaticinan un futuro complicado.

"Son 8 mil puestos de trabajo que se ponen en riegos si esta aplicación extranjera tiene un desarrollo importante en la ciudad", afirmó Horacio Yanotti, titular del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, en diálogo con el móvil de Sí 98.9.

Según manifestó el secretario general, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires "la mitad de los servicios de taxis fue destruido" por la utilización de la app y en Rosario se espera un panorama similar si no se toman medidas más rigurosas.

"Si la Municipalidad no cuida la actividad taxista esto va a ser grave", advirtió el representante gremial y aclaró que el intendente, Pablo Javkin, aseguró que apelará la decisión de la Justicia.

En cuanto a la decisión del juez, el cual consideró que el municipio tiene el poder de policía y no requiere la intervención judicial, Yanotti dijo: "Me dio la impresión que se desentendió del tema, no dijo si estaba ni bien ni mal".

En tanto, el titular del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario reconoció que desde el sector deben trabajar para mejorar el servicio y que los pasajeros no elijan a Uber o los remises informales para trasladarse por la ciudad. "Tenemos que hacer un esfuerzo para dar un mejor servicio, esto es un llamado de atención", indicó y agregó: "Si hay una preferencia por la aplicación, es porque no estamos haciendo bien las cosas".

Este jueves por la mañana, los taxistas se movilizarán hacia el Concejo Municipal, pasando por la Municipalidad, para visibilizar su reclamo y pedir que Uber no funcione en Rosario.