El frío parece haber llegado para quedarse en la ciudad de Rosario y a partir de este domingo, por decimocuarto año consecutivo, el refugio Sol de Noche volverá a abrir sus puertas para albergar a las personas en situación de calle.

Las instalaciones de Grandoli 3450 tienen más de 60 camas, pero comenzarán a funcionar con apenas 20 de ellas. En un contexto de mucha incertidumbre, buscan garantizar el distanciamiento y los protocolos.

Juan Pablo Locatelli, uno de los voluntarios del lugar, contó en Sí 98.9 que el 2020 fue un año atípico y debieron adecuarse al contexto pandémico. "El año pasado fue diferente a raíz de la pandemia. Abrimos el 28 de marzo, a una semana del aislamiento obligatorio, en un formato totalmente atípico que fue 24 horas. Tuvimos alrededor de 20 personas viviendo en el refugio. Los voluntarios teníamos más disponibilidad de tiempo, con mucho esfuerzo y sacrificio", detalló al equipo de Ponele que sí.

Este año la mayoría volvió a sus actividades habituales y el refugio funcionará con su modalidad clásica de "pernoctada". "Llegal a la tardecita, toman la merienda, tienen la posibilidad de higienizarse, dormir en el refugio y al otro día desayunar e irse", indicó Locatelli.

En los últimos días del mes de abril realizaron un censo, en conjunto con la Municipalidad de Rosario y la UNR, para determinar el número de personas en situación de calle que hay en la ciudad. "Apoyamos esa iniciativa porque es una manera de tener un poco más de información y desde ahí trabajar en eso", explicó.

"La calle no es un lugar para vivir y el que vive en la calle no lo hace por elección, es la consecuencia de muchas situaciones. La pandemia agravó un par de situaciones que ya venían siendo complejas en los últimos años en materia económica. Personas que con un trabajo informal podían pagarse una pensión o un alquiler ya no lo pudieron mantener", agregó Locatelli.

En ese sentido, sentenció: "Hay gente que cree que es imposible terminar en la calle y no es tan difícil".

Los voluntarios del refugio Sol de Noche no reciben ningún tipo de remuneración a cambio. "Contamos con subsidio por parte de la Municipalidad, que no nos permite cubrir todos los gastos y nos sostenemos a partir de las donaciones", aclaró en comunicación con Patricia Dibert y Juan Cruz Revello.

Quieren quieran colaborar pueden hacerlo comunicándose al celular 3412827133 o a través de sus redes sociales. "Hay gente que nos transfiere, gente que dona mercadería, gente que dona su trabajo. Hay muchísimas formas de colaborar", concluyó Locatelli.