En un nuevo fallo, la Corte Suprema de la Nación confirmó lo resuelto en instancias anteriores a favor de los trabajadores y Lucas Tondo debe ser reincorporado a su puesto de trabajo. Ante una nueva audiencia que se realizará este viernes, sindicatos y organizaciones de Derechos Humanos reclaman a los diferentes niveles del Estado y la Justicia "que se cumpla con la ley".

Tondo, trabajador despedido en 2019 afirmó que “recientemente la Corte Suprema de la Nación nos dio la razón como ya venían diciendo los jueces de primera y segunda instancia: tengo que volver a trabajar. Como desde el primer momento, referentes de Derechos Humanos, organizaciones sociales y políticas nos acompañan hoy exigiendo que la empresa me reincorpore. No puede ser que las empresas no respeten las leyes.”

Y agregó: “En abril del 2019 la empresa nos despidió, dejando a decenas de familias en la calle, lo que motivó una lucha por nuestra reincorporación que tuvo mucho apoyo. La justicia falló a favor nuestro al considerar los despidos como discriminatorios y ordenó la reinstalación, pero desde entonces la empresa desconoció el fallo judicial”.

"Ante la reciente confirmación de los fallos de primera y segunda instancia, deben tomarse medidas urgentes desde el Estado en todos sus niveles, para que cese el accionar ilegal de la empresa. Desde la Justicia y el Ministerio de Trabajo se deben arbitrar las herramientas necesarias para garantizar el derecho a trabajar luego de este despido arbitrario ocurrido en abril de 2019", mencionaron los trabajadores y organismos de DDHH en un comunicado.

No se puede permitir que las empresas incumplan la ley: esta multinacional que paga salarios por debajo de los índices de pobreza, no solo despidió ilegal y de forma discriminatoria, sino que además continuó contratando personal precarizado, demostrando que jamás tuvo alguna crisis económica como pretendieron argumentar. Ya van más de dos años que no respetan una orden judicial, tratándose de puestos de trabajo en juego y considerando la crisis económica y social que atravesamos.

Este viernes tendrá lugar una nueva audiencia convocada por el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 74 y la empresa donde los trabajadores reclamarán que se acate la orden judicial. "Los Organismos de Derechos Humanos, abogados laboralistas, organizaciones sindicales y políticas que venimos acompañando el justo reclamo de los trabajadores, solicitamos a la justicia que tome las medidas necesarias para que la Multinacional Electrolux cumpla la Ley", sostuvieron.