El desalojo del predio ocupado en el extremo sudoeste derivó en un piquete con corte de tránsito en avenida Circunvalación, y una nueva intervención policial para liberar la traza y mantener a distancia a unas 200 personas que intentan hacer visible el drama social de fondo. Y en el fragor de las circunstancias, hubo choques de los manifestantes con la Policía. En este mediodía de jueves, la situación es tensa y con riesgo de derivar en peores consecuencias.

La zona de Maradona y el corredor que circunvala la ciudad se pobló de policías. Y una vez que la gente desocupó el predio reclamado por el fiscal Damián Cimino, buena parte de los vecinos tomaron posición sobre ambos carriles de Circunvalación, con quema de neumáticos incluida y los primeros roces con la policía a la altura de la avenida Presidente Perón.

La policía liberó el tránsito en Circunvalación a pesar de algunos piedrazos que volaron desde abajo.

Una oficial de policía intentó con otras llevarse detenida a Silvia, una vecina que integraba la protesta, con un embarazo avanzado. La mujer cayó y pronto sufrió una descompensación. Intervinieron en su auxilio otros manifestantes, referentes de base y políticos como Eduardo Delmonte y Carla Deiana, y la abogada Celia Tidoni, quien también sufrió la reacción policial con un golpe en el cuello.

Luego del incidente, y mientras esperaba la llegada de una ambulancia, la mujer contó el momento sufrido al móvil de Sí 98.9: "La gendarme me agarró, le dije que estoy embarazada y me dijo 'qué me importa, negra de mierda, india ándate a tu casa si estás embarazada, qué haces acá'. Le dije que no tengo casa. Me dijo 'colaborá, india de mierda, a mí no me importa tu embarazo, a tu guacho hijo lo voy a sacar por la boca, quilombera', y me dio una patada".

"El presidente no ve nuestra necesidad como pueblos originarios en lucha. Llego a perder a mi hijo acá y se van a lavar las manos, como siempre. Nos mandan la policía porque queremos un pedacito de tierra, cuando nos morimos por una bala perdida. Nos decían en la pandemia que vayamos a nuestras casas y no tenemos casas. ¿Adonde está la Justicia?", interpeló Silvia.

"Quiero que todos vean que no estamos haciendo las cosas mal, que el Municipio se baje y dé la cara. No queremos que nos regalen las tierras, las queremos pagar. Estamos cansados de vivir de una tarjeta Alimentar y pagar un alquiler, no tenemos casa", concluyó.