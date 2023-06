El periodista deportivo Falvio Azzaro tuvo un cruce en el programa Desayuno Americano con la panelista Natalie Weber (esposa del ex jugador Mauro Zárate) que se viralizó rápidamente en las redes este miércoles. El ex Vélez intervino en la discusión a través de un contacto telefónico y la tensión fue en ascenso.

Weber cruzó a Azzaro y le recriminó una serie de calificativos que utilizó cuando Zárate pasó de Vélez a Boca y consideró que se trató en “ensañamiento”. “Tenés algo personal con él. Lo llamaste ‘traidor, sorete’. Le dijiste de todo porque cambió de club”, sostuvo la panelista.

Minutos después de iniciada la discusión, Zárate se comunicó con el programa y le pidió a su esposa que no hable con el periodista. “Vos ya sabés que no tenés que hablar con este tipo, sos un pobre tipo, vos sos un cagón. Yo me junto con vos y si nos tenemos que agarrar a trompadas, nos agarramos a trompadas. Este tipo sale en un programa hablando boludeces de la gente”, señaló.

“Con este tipo no quiere hablar nadie. Yo quiero mi mujer no hable con este tipo, me parece vergonzoso que hayan llevado un tipo así al programa. Para decir todas estas boludeces, tenés que hablar con alguien. No quiero que hable con mi mujer. Yo tenía tres años y medio de contrato y los dejé para venir a jugar a Vélez gratis y dije ‘si nos salvamos, me pagás’”, agregó.

“Parte de lo que decís tenés razón, me lo replantearé. Yo no tendría ningún problema de sentarme a hablar con él”, terminó reconociendo Azzaro, aunque no lograron hablar en buenos términos y Pamela David lamentó que no hayan “podido sacar nada positivo de este cruce”.