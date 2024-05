La Provincia realizó una presentación ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para que se investigue si se cometieron irregularidades en una operación inmobiliaria que involucra a una cooperativa de trabajo para niños con discapacidad ubicada en Pichincha.

En tanto, fue la persona que se había desempeñado en su momento como vicepresidente de la institución quien advirtió que el inmueble estaba en venta sin que conste la participación de ninguna de las autoridades legalmente constituidas de la cooperativa.

Ante esta información, autoridades del Gobierno pudieron detectar que la propiedad había sido vendida y que quienes firmaban en representación de la cooperativa no eran autoridades inscriptas en el Registro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Santa Fe.

Detalles de la denuncia

La denuncia describe una operación de compra de un lote de terreno ubicado en calle Richieri (ex Pichincha) al 100, entre Salta y Jujuy, y solicita se determine o individualice a autores coautores y/o instigadores y/o partícipes y/o cómplices de las presuntas irregularidades que se detallan en la presentación.

Se sustenta en la necesidad de determinar si se habrían llevado a cabo conductas que afectarían la administración pública, la fe pública registral, el derecho de propiedad y el orden socioeconómico. Entre los motivos de la presentación de la provincia se menciona “la presunta comisión de delitos de acción pública perseguibles de oficio” conforme al Código Procesal Penal.

“Muchas veces a quien realiza un arrebato en la vía pública le cae todo el peso de la Ley, pero quienes roban millones de pesos y en este caso inmuebles valuados en grandes sumas de dinero, también tienen que ser juzgados y tendrán que cumplir la condena que les corresponda”, sostuvo el secretario de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.

En primera persona

Juan Enrique Riz, que se desempañó como vicepresidente de la cooperativa de trabajo, brindó una descripción de los hechos y denunció la irregular venta del predio ante la Provincia.

En este sentido, explicó: “La entidad se dedicaba a la venta de insumos de limpieza, tenía una canchita de césped sintético y aparatos de gimnasia para los chicos. Todos recibían un salario por el trabajo que realizaban. Hasta antes de la pandemia funcionó bien, pero luego se cambió la comisión directiva, sin mi conocimiento, en forma irregular".

Y siguió: "Concurrí a la inmobiliaria a denunciar la situación, me mostraron papeles firmados y me dijeron que estaban en regla. Luego denuncié el hecho en la Dirección de Cooperativas, donde también me muestran documentos firmados por integrantes de la cooperativa, y finalmente hice una denuncia penal”.