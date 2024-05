El grupo siderúrgico Acindar volverá a paralizar en junio su planta en Villa Constitución por la fuerte retracción de las ventas. La medida afectará a más de 3 mil trabajadores. El intendente de esa localidad, Jorge Berti, advirtió que la fábrica está produciendo una cuarta parte de su capacidad total y que “la ciudad está pasando por un marco de incertidumbre” ya que el parate también afecta a la economía local.

“La empresa tenía previsto volver a parar si la cuestión no cambiaba. Calculamos que hacia fines de junio vuelvan a parar porque las condiciones macro y micro de la economía no cambiaron, el consumo sigue bajando de forma sostenida y ellos manifiestan que la producción no tiene sentido dado que la obra pública no ha despegado porque el gobierno nacional no quiere y la obra privada se cayó a pedazos”, explicó Berti en Sí 98.9.

Y subrayó: “La situación es un combo perfecto para que la ciudad esté pasando por un marco de incertidumbre. Tenemos alrededor de 3500 puestos de trabajo directos y 1500 indirectos que son los talleres y otros servicios que se prestan a la planta. Después está lo que es la economía local con el remisero, el transportista, el comercio. Hoy hay persianas que se bajan", se alarmó el jefe municipal.

Al respecto, Berti explicó que Acindar tiene capacidad para producir un millón 700 mil toneladas anuales y hoy está produciendo 400 mil toneladas anuales. "Es la cuarta parte y a la baja", sostuvo y aseguró: “Esto ya lo hemos visto en otra oportundiad con la misma modalidad: para bajar la inflación se genera recesión y expulsión de mano de obra, pero nunca había pasado en esta dimensión”.