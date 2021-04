En conmemoración del 39° aniversario del comienzo de la Guerra de Malvinas, se estrenó "Nosotras también estuvimos", documental dirigido por Federico Strifezzo que tiene como protagonistas a tres de las enfermeras que participaron del "Conflicto del Atlántico Sur" en el Hospital Reubicable de Comodoro Rivadavia y que hoy exigen que su labor sea reconocido.

En 1982 Alicia Reynoso, Stella Maris Morales y Ana Masitto, jóvenes enfermeras de la Fuerza Aérea, fueron enviadas a Comodoro Rivadavia, al hospital montado junto a la pista de aterrizaje del aeropuerto, para recibir a los combatientes heridos en las islas. Aunque la historia de "las enfermeras de Malvinas" fue relevada en la prensa durante la guerra, fue invisibilizada por casi cuatro décadas.

Para el documental, Strifezzo viajó con ellas a las locaciones reales donde vivieron esos días cargados de recuerdos dolorosos, y repasó las vivencias que las marcaron para siempre. Alicia, Stella y Ana representan a las 14 enfermeras que aún hoy esperan ser reconocidas oficialmente como veteranas de guerra.

"Tenía 29 años y hacia dos que era enfermera. Éramos jóvenes, bastante inconscientes, no pensábamos en el peligro. Aún hoy algunas enfermeras no pueden hablar sobre Malvinas", contó Masitto a Si 98.9 al tiempo que subrayó que en el documental "no hubo nada guionado, fueron surgiendo los recuerdos. mientras nosotras hablábamos Federico filmaba".

Y agregó: "Nos han tratado de mentirosas pero hay que seguir luchando por la visibilidad de la mujer. En algunos casos el trato de los ex combatientes es bueno y en otros no tanto, no nos consideran veteranas de guerra porque no estuvimos en Malvinas. Es una cuestión de machismo".

"Nosotras también estuvimos" se estrenó este jueves en Cine.arTV y en simultáneo en la plataforma Cine.ar Play, donde se encuentra disponible de forma libre y gratuita. Además, este viernes a las 22 tendrá su proyección en el Canal Encuentro, dentro del ciclo No Ficción, y a las 22:30 por la TV Pública Argentina.