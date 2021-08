El joven que asaltó a la concejala del PJ, Alejandra Gómez Saenz el sábado pasado en el medio de una recorrida por la campaña electoral para las PASO, en el barrio Empalme Graneros, quedó detenido este martes por orden de la Justicia.

La edila que era parte de una acción de campaña junto a Marcelo Lewandowski y un grupo de militantes, fue sorprendida por el ladrón en calle Barra al 1500 bis, quien esgrimiendo un cuchillo pudo quitarle algunas pertenencias. El asaltante fue retenido por vecinos y posteriormente entregado a la Policía.

La decisión de la prisión preventiva estuvo en manos del fiscal Rodrigo Urruticoechea que acusó a M.G., de 28 años, por amenazas calificadas con el agravante del uso de un arma blanca, además de robo calificado en calidad de autor.

Asimismo, el fiscal acusó también al joven por violencia de género por una acción anterior donde amenazó a su ex pareja con una chuchilla del estilo carnicero en Olavarría 1600 bis, también en la zona de Empalme Graneros.

Tras la presentación de pruebas por parte de Fiscalía, la jueza penal de primera instancia María Trinidad Chiabrera dispuso la prisión preventiva efectiva por el plazo que establece la ley.

Más allá del hecho puntual que le tocó vivir, la a concejala llamó a no utilizar este tipo de situaciones para implementar políticas de mano dura. "Las oportunidades son escasas para todos pero el que tomó una mala elección no puede estar condenado a ese camino de por vida. Algunos jóvenes junto a sus familias forman cooperativas de trabajo y salen adelante, pero no todos tienen ese respaldo. Podemos hacer algo diferente que marque un cambio en la tendencia de nuestra historia, porque lo que está en riesgo es qué tan habitable será nuestra querida Rosario en los próximos años", señaló.