El cura Claudio Castriccone fustigó con elocuencia a la precandidata a senadora nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio, Carolina Losada, quién afirmó que los jóvenes sueñan con ser narcos. El párroco reconocido por su pastoral social, sentó su postura desde zona sur de la ciudad, en el corazón de Tablada, en donde tiene su parroquia desde la cual lleva adelante una importante actividad solidaria con la comunidad barrial. Los dichos de la precandidata no cayeron nada bien por ser estigmatizantes y desalentadores, según consideró el párroco.

"Me parece una barbarildad lo que dijo. De entrada no se sueña con ser narco, no se sueña con matar gente, que luego terminen en esos escenarios es otra cosas. Van cayendo de exclusión en exclusión y luego, sin querer justifica, la violencia acarrea más violencia", expresó en párroco en diálogo con Sí 98.9. "Cuando uno está en la primaria no sueña con delinquir. cómo se puede pensar eso? Me parece que es una barbridad lo que dijo la precandidata", sentenció.

En este mismo sentido puso el foco en otro aspecto de esta problemática. "A mi me preocupa más el tema de los jóvenes, que no tienen ningún ingreso y que no estudian. Las condiciones para estudiar son muy malas en nuestros barrios populares, no solo porque no hay conectividad, sino porque no tienen lugar en sus casas y terminan abandonando sus estudios y a la hora de consehuir trabajo lo que más fácil encuentran es estos caminos delictivos" añadió.

"Pero esto son efectos, cuando vamos a los efectos y discutimos esto es que porque ya llegamos tarde, hay que atacar las causas de estas situaciones. Debemos ser muy creativos para poder brindar opciones de estudio, de clubes, de recreación acordes a la situación que se vive en nuetros barrios", cerró el párroco.