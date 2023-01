Pablo Javkin habló este martes en conferencia de prensa, con el gobernador Omar Perotti al lado suyo que acababa de anunciar obras para la avenida Jorge Newbery. En ese marco, el intendente rosarino fustigó al gobierno nacional por los problemas de seguridad en la ciudad: “Muchos de los hechos criminales que padecemos se generan desde una cárcel. El gobernador ha planteado su preocupación por lo que pasa en las prisiones provinciales y yo le sumo que tenemos que lograr que el ministro de Justicia de la Nación se entere que Rosario es parte de la Argentina”, planteó.

Tras apuntar a Nación por lo que pasa en Rosario, que tuvo 23 homicidios en el primer mes del año, Javkin sostuvo: “Los presos de alto perfil están en cárceles federales. Y fíjense algo, a esos presos en Marcos Paz les están poniendo fibra óptica. ¿Se entiende? Estamos buscando que se comuniquen mejor. Y esa fibra óptica van a ser más muertes en Rosario. Entonces después, en los medios nacionales salen los homicidios que tenemos acá, pero no sale esto. El otro día teníamos una discusión con la empresa Telecom, porque las antenas que están en las zonas de los penales son las que tienen mayor carga”.

En ese penal bonaerense se encuentra alojado más de un personaje del hampa rosarina, como el narcotraficante peruano Julio Rodríguez Granthon, sospechado de haber ordenado homicidios y balaceras desde su celda a soldados propios en esta ciudad, y el líder de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero.

El jefe del Palacio de los Leones insistió con la queja por la obra en el penal de Marcos Paz: “Que no le pongan fibra óptica, que no le aceleren las comunicaciones. Si no van a inhibir las señales de celular en las cárceles, por lo menos que escuchen lo que dicen los fiscales. Hubo un fiscal de la justicia provincial, Pablo Socca, que reveló cómo funcionaba un esquema de extorsiones en Rosario con balaceras y con amenazas hechas desde una cárcel. Entonces después, cuando ves que le están poniendo tecnología para que se comuniquen mejor los presos, sentís que es el colmo”.