La Agencia de Investigación Criminal (AIC) que depende del Ministerio de Seguridad Provincial realizó el viernes varias intervenciones en diferentes puntos barriales de la ciudad, a raiz de diversos hechos delictivos. Hubo importantes operativos en barrio Vía Honda, donde este tipo de hechos suceden cada vez con más frecuencia.

Por un lado se realizaron una veintena de requisas en viviendas precarias de la zona de Via Honda, calles Cerrillos al 3800, Rivero al 5400, Cerrillos y Juan XXIII, Casablanca 4200, Manantiales 3800, Felipe More al 4100, Avellaneda al 4400 y al 4900, Patagones y Felipe More y calle Aborigenes Argentinos. Los efectivos incautaron gran cantidad de celulares lo que de acuerdo a las pericias va a derivar en futuras detenciones para las diferentes causas que se investigan por homicidios, abuso de armas, amenazas y extorsiones.

Los allanamientos los realizó el Departamento de Inteligencia de la AIC y colaboraron las Brigadas Operativas y de Homicidios junto a los Grupos de Irrupción de las TOE (Tropas de Operaciones Especiales), GOT (Grupos de Operaciones Tacticas), y GIRI (Grupo de Irrupción de Respuesta Inmediata).

Por otra parte, el Departamento Operativo de la AIC llevó adelante otro operativo en una vivienda de calle Alvarado al 1300, donde los agentes secuestraron dos escopetas y un cañón de otra escopeta en una habitación debajo de una cama de una plaza, motivo por el cual fue trasladado un hombre a la sede operativa de AIC, Mario Esteban S., por la causa de tenencia indebida de arma de fuego.

En otro domicilio en calle Levalle al 2500 en la localidad aledaña de Villa Gobernador Galvez los agentes hallaron otra pistola calibre 9 mm., con su numeración suprimida y con su cargador y 43 cartuchos del mismo calibre.

Interviene en estos casos la Fiscalia de Homicidios.