Los gremios rosarinos se unen por paz y seguridad, con exigencias al Gobierno

Entidades gremiales de la ciudad se unieron en la Intersindical por la Paz, un espacio colectivo organizado para exigir por seguridad en Rosario, tras una semana en donde los trabajadores fueron el principal blanco de crímenes perpetrados por bandas narcocriminales.

Con una conferencia de prensa realizada este miércoles, los sindicatos, que representan a una gran porción de trabajadores rosarinos, pidieron al Gobierno provincial que los incluyan a la hora de diseñar las políticas públicas, aunque sea en un esquema de consulta, asegurando que "la seguridad se construye de abajo para arriba".

"Queremos ser parte de la etapa de diseño, planificación y evaluación. De lo contrario, esto no va a ser exitoso", dijo a la prensa Martín Lucero, secretario general de Sadop, para luego agregar: "Nadie mejor que los trabajadores para acercar propuestas de cómo podrían realizar sus actividades de una manera más segura".

En diálogo con Sí 98.9, Alberto Botto, secretario general de Luz y Fuerza, remarcó que el principal tema de preocupación que llevó al armado de la Intersindical es lograr la garantía de que los trabajadores “salgan sanos de las casas, lleguen sanos al trabajo y vuelvan sanos a sus casas”.

“Eso es lo que más nos preocupa. Estamos en estado de alerta y movilización, pero también hemos manifestado al Gobierno que estamos dispuestos a respaldar las medidas que desde el Estado tienen que surgir para que se solucione definitivamente este problema”, señaló el titular del gremio lucifuercista.

En el caso de su sindicato, por ejemplo, Botto contó que estos días han tenido que recurrir a las fuerzas de seguridad para que los ayuden a poder cumplir su trabajo de una forma segura, principalmente en determinados momentos del día y en determinadas zonas de la ciudad.

En ese sentido, y agradeciendo “el entendimiento de la Empresa Provincial de la Energía y del Gobierno”, el titular de Luz y Fuerza contó que las cuadrillas trabajan con acompañamiento policial en las zonas más riesgosas, y que, lógicamente, al no haber suficientes móviles para todas las operaciones que deben realizar, actualmente “se atienden los casos más urgentes” y el resto se van programando.

“Se está tratando de trabajar de la manera más normal posible. Lo que se ha postergado son los mantenimientos, que seguramente se puede llevar adelante en un par de días, cuando se mejore la situación”, detalló.

No obstante, Botto explicó que a pesar de trabajar con fuerzas de seguridad en horario nocturno, sigue habiendo una preocupación latente y que incluso suma peligrosidad al trabajo: “Nosotros hacemos una tarea de mucho riesgo. Entonces, estar pensando en que te pueda pasar algo, y estar trabajando con electricidad, es una combinación que representa un tema realmente preocupante”.

Finalmente, remarcó que lo que se le está pidiendo al Gobierno de la provincia y a las distintas autoridades es “que cuide a nuestras trabajadoras y trabajadores, porque lo que ha pasado en las últimas semanas realmente ha sido muy grave y muy preocupante”.

De igual manera, entendió que “para poder solucionar de raíz este problema, se necesitan medidas de largo alcance, que sean políticas sostenidas, tendientes a la igualdad de oportunidades, a que no haya hambre, a que todo el mundo tenga un trabajo bien remunerado, a que un pibe no tenga que elegir entre estar en un búnker o en una fábrica porque le conviene más el búnker y por eso no le importa ni su propia vida. Todas esas cuestiones que sin dudas van a llevar mucho tiempo poder resolverlas de fondo, de raíz. Hay que pensarlas, reflexionarlas y ponerlas en práctica. Y ojalá, Argentina en algún momento elija ese camino”.

La Intersindical por la Paz está compuesta por gremios que integran el Movimiento Sindical Rosarino (como Luz y Fuerza, Bancarios, Sadop, Correo, Judiciales y Camioneros); al Movimiento Obrero Rosarino (Municipales y Norte); la CTA T (Amsafe Provincial, ATE y el Sindicato de Prensa Rosario) y la CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte), entre otros.