Aunque esta vez no fueron asesinatos de trabajadores en servicio público, la sucesión de incidentes raros y violentos este fin de semana llevó a concluir al intendente Pablo Javkin que todo obedece a otra represalia ordenada desde adentro de alguna cárcel tendiente a sembrar pánico social en Rosario. La razón, según interpreta el jefe del Ejecutivo local, es el endurecimiento de las condiciones de encierro de los denominados “presos de alto perfil” en las prisiones de la provincia.

Javkin se refirió a este tema en la previa de la reunión de intendentes de todo el país con el ministro del Interior, Guillermo Francos. Infirió que el incendio de 13 vehículos estacionados en la calle y atacados el sábado en distintos puntos de la periferia, como también los dos colectivos de la línea 112 atacados a piedrazos esa noche en el extremo sudoeste de la ciudad, como el atentado con disparos de arma de fuego contra un taxi trucho este domingo en barrio Abasto, y que culminó con tres pasajeros heridos, obedecen a esa lógica de mafia carcelaria.

“Esto no ha terminado y hay una decisión clara por parte del Estado de no retroceder. Sabemos que no se van a quedar quietos. Los hechos que hemos visto y que junto al gobernador nos han tenido en máxima tensión tienen que ver con esto”, descifró el jefe municipal en declaraciones a la prensa.

Asimismo, admitió que las autoridades no pueden ponerle coto al asunto, y que hay indicios de que hechos del mismo calibre pueden llegar a repetirse.

“No queremos que se repita lo de marzo. Tienen los recursos y la maldad para planificar hechos así, pero lo vamos a enfrentar. Lo que no vamos a cambiar es la firmeza en la decisión”, dijo al cerrar filas con la posición del gobernador Maximiliano Pullaro.

El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, coincidió en la lectura. “Es muy preocupante lo que sucedió, porque afectó a servicios públicos. Tuvimos en contacto todo el fin de semana con el gobierno provincial, monitoreamos la prestación de los servicios, especialmente los nocturnos y tomando todos los resguardos para prevenir estas situaciones”, dijo el funcionario.

"Estamos con máxima alerta y también en contacto con la Fiscalía aportando toda la información, como en el caso del vehículo que estuvo prestando servicio como taxi hasta principios de este mes y fue atacado anoche. La chapa ya estaba en poder del municipio. Este es un hecho de otra naturaleza”, consideró en alusión al vehículo atacado a tiros en Ituzaingó y Corrientes.