Los audios del narco Mac Caddon: "La gorra y los políticos quieren estar en el negocio"

Tras la audiencia que se realizó este jueves 31 en el Centro de Justicia Penal, se le dictó prisión preventiva por plazo de ley a Marcos Jeremías "Pato" Mac Caddon, acusado de ser parte de una asociación ilícita. El imputado había caído preso la última semana, al ser sorprendido cuando salía caminando de un gimnasio en Rondeau al 700, en la zona norte de Rosario. Había estado prófugo de la justicia por más de seis meses, después de haberse escapado de un allanamiento en Crespo al 300. En la imputativa de hoy, a cargo de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, "Pato" asistió desde la cárcel, a través del sistema zoom.

En su acusación, los fiscales mostraron evidencia de que Mac Caddon era un conspicuo integrante de la barra de Newell's, vinculado en la interna del club del Parque al sector de Moresco. Y en marzo de 2021, inició una gestión con "Guille" Cantero para monopolizar el comercio de la droga en el Cordón Industrial.

Entre los nombres mencionados en los chats del acusado aparece el fiscal Balbis, a quien dicen que le pasaban dinero para "hacerse el boludo". En otro mensaje, escribe: "Después Piyín que me la chupe. Pipi Traferri una atención y no jode más. El único complicado es Sain que anda haciéndose el loco, pero eso lo pueden manejar ahí, la diputada que es de Bs As". Las referencias son a arreglos previos que tenía en la zona "Pillín" Bracamonte, ex líder de la barra de Rosario Central, al senador provincial Armando Traferri y al entonces ministro, Marcelo Sain. Poco después de aquellos mensajes, el que fue el primer responsable de las políticas seguridad de la gestión Perotti saldría de su cargo.

"De Bermúdez a Santa Fe, tenés toda la zona. A mí la porquería mucho no me interesa, yo soy negociante. Pero eso me da cabida para hacer la plata limpia, para que los pibes laburen. Después podemos hacer cordones, calles, hablar con los intendentes. Yo me manejo con la gente de Boca también, hicimos algunos negocios. Y viste cómo es, una mano lava la otra, se va haciendo una red. Vos analizá y fijate qué hacemos. No nos conocemos, pero yo soy leal. Acá hay un negocio grande. Te daban seiscientas lucas por semana y yo te voy a empezar dando un millón. A mí no me interesan los carteles, acá se enojaron porque el loco empezó a hacer carteles con vos. Disculpame amigo que se me fue largo el audio", decía Mac Caddon en uno de los audios que se ventilaron en la audiencia.

La hipótesis de Fiscalía es que el contexto en el que Mc Caddon ofrece este negocio a Cantero es el de la virulenta guerra de Los Monos con el clan de Alvarado, que recrudeció en marzo de 2021 con el atentado que sufre Mariana Ortigala y el asesinato de Rodrigo Sánchez. En ese marco, se lo acusa a "Pato" de "comenzar un liderazgo en la conducción de un grupo de personas compuesto al menos por César Adrián Mateo Lucente, Gastón Daniel Barrios "Ochoa", Carlos Matías Segovia y Lucas Federico Ivaldi y Aldo Marcelo Sosa "Gatito".

Para exhibir su capacidad de acción en el territorio, Mac Caddon le dice a Cantero que tiene llegada con los políticos de la región y "con la gorra de todos los colores". Y le ofrece al líder de Los Monos mejorar el dinero que vienen pagándole para manejar esta especie de gerencia zonal de la franquicia, a cambio de ser proveedores exclusivos de la droga de Los Monos.

En otro de los audios que se escucharon en la audiencia, Mac Caddon detalla el escenario: "Me junté en Sanlo por el tema de los cereales, con la gorra y los políticos. Estamos haciendo un par de negocios (...) Ellos quieren que haya una sola línea. Estaba la gorra de todos los colores, también. Hay un arreglo que se paga por semana, es una monedita. Yo les dije que tenía una línea que se puede bajar ahí. Como ellos quieren que haya una sola, les propuse que sea la tuya y aceptaron. Lo que no quieren es que haya ruido. Yo les dije que me hacía cargo con los pibes de que no iba a haber quilombo en ningún lado".

El audio de Mac Caddon, prosiguió: "Ellos igual al arreglo que tienen con vos, lo mantienen, digo, la papa. Porque tu amigo pasaba 600 lucas que iban repartidas entre vos, tu viejo y otro muchachito que no me acuerdo el sobrenombre que me dijeron. Eso va a ser para la barra, también. De esa platita, para mí se les puede pasar el doble. Porque me dijeron que va de Bermúdez a Santa Fe el arreglo. Son una banda de pueblos. Sin molestar a nadie, despacito. Ellos lo que no quieren es que no haya bardo. Y ellos, la gorra, los políticos, quieren estar en el negocio, pero yo tengo que defender el tuyo. Yo me gané la confianza de ellos y me dejan trabajar tranquilo. Cuando vos puedas me decís que hacemos. Si banco al loquito que está ahí con vos, me enfrento a los políticos y la gorra. Pero el loco manejaba varias líneas, ¿viste? Y yo te propongo trabajar solamente la tuya. El tema es que hay que abastecerlo".