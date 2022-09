La investigación por el ataque del 23 de julio contra Claudia Delbebbio y su hija Virginia en una parada de colectivos de barrio Parque del Mercado dio un vuelco la última semana, cuando se logró dar con Fernando Cortez y su hijo Lautaro, presuntos responsables del homicidio. El sábado pasado se realizó la audiencia en la que se dictó prisión preventiva para los dos hombres, acusados de ser los autores de la balacera fatal que terminó con la vida de una portera escolar e hirió gravemente a su hija bailarina, cuando esperaban un colectivo. Y ahora se agrega un nuevo dato: los presuntos homicidas tenían armas en su poder, una de las cuales fue usada para diparar contra el Centro Municipal de Distrito Sur.

El dato surge del cotejo balístico de la 9 milímetros que tenían guardada los Cortez allí mismo en la zona del barrio Parque del Mercado, donde cayeron. Pero lo insólito es que la presunción de que ellos también habían estado involucrados con la balacera al Distrito municipal surgió de otra pista que revelaron fuentes de la investigación a RosarioPlus: en la casa de los detenidos por el crimen de Claudia Delbebbio había una bicicleta de similares características a la que había sido usada para atacar al edificio del CMD.

"Se mandó a hacer una comparación con las imágenes y video del día de la balacera al Distrito. Y efectivamente, la misma bici con la que se llegó a disparar al edificio de la Municipalidad, estaba en el patio de los Cortez", reveló una fuente calificada a RosarioPlus. Para avanzar con la imputación, resta identificar cuál de los dos hombres actualmente detenidos estaba usando el rodado esa noche.

Ambos Cortez ya tenían antecedentes. antes de caer por el ataque de la esquina de Isola y Maestros Santafesinos: Fernando, el padre, una condena por robo con una pena de ejecución condicional. Su hijo, tenía pedido de captura de un Juzgado de Menores. De acuerdo a la presunción del fiscal Saldutti, que los imputó el sábado 10 de septiembre, ambos están vinculados a la banda de René Ungaro, capo narco detenido hace años en Ezeiza que les habría prometido una paga de 30 mil pesos por cada homicidio en la zona de Parque del Mercado. La orden habría sido "darle a cualquiera", para infundir temor en el barrio y liberar la zona para la venta de droga, según se ventiló en la audiencia del sábado.

El dato que surge ahora con el hallazgo de la bici y el arma, es que el mismo grupo de Ungaro -vinculado al clan Funes y enfrentado a Los Monos por la disputa del territorio en zona sur- habría atacado el Distrito Sur de la Municipalidad. Luego de esa balacera, ejecutada la noche del domingo 5 de septiembre, el intendente Pablo Javkin explotó de bronca: "No puede ser que me baleen un edificio municipal, inclusive en bicicleta. Y que no haya habido persecución", dijo.

Fiscalía debe determinar ahora una eventual imputación y colectar nueva evidencia para apuntar al móvil de la balacera. El mismo CMD Sur había sido blanco de un ataque pocos días antes, cuando recibió un piedrazo y se dejó un mensaje intimidando para los fiscales. Ese mismo día se habían dejado hojas impresas amenazando a los funcionarios del MPA en otras partes de la ciudad.