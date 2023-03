La región se vio conmocionada este miércoles por la mañana por el ataque con 12 tiros a la sucursal Granadero Baigorria del Nuevo Banco de Santa Fe, ubicada a pocos metros del edificio de la Municipalidad y de la comisaría local. La balacera fue acompañada por dos mensajes mafiosos, nombrando a un dirigente político provincial y al líder de una de las bandas críminales, preso en una cárcel federal.

Una moto llegó hasta la sucursal bancaria, a las 22.35 del martes. Se detuvo delante de las cámaras. Uno de ellos se baja, camina hasta el frente vidriado del banco y dispara. Una vecina le dijo este miércoles al móvil de Sí98.9: “Mi hijo me avisó que habían tirado un montón de veces. Se escuchó fuerte, yo vivo a media cuadra”.

Lo que dijeron desde de la Municipalidad

Después del hecho, el Secretario de Gobierno de Baigorria, Adrián Playa, pidió la presencia de gendarmes en la ciudad y mostró su sorpresa por el atentado. Consultado por la posibilidad de que exista una relación entre el ataque a balazos con la detención la última semana de siete personas vinculadas a una banda narco local, no la descartó como hipótesis, aunque dijo que la justicia debía resolver el caso.

Playa confirmó también ante la consulta periodística que el citado líder narco que cayó la última semana, “Dani” Godoy, había prestado -“hace muchos años”- servicios para la Municipalidad.

Según datos que pudo recabar RosarioPlus.com, Godoy se hacía cargo con gente del Remanso Valerio de ejecutar alguna obra de mejoras en Baigorria a través de una cooperativa. Además, según la acusación que llevó adelante la Procunar, en esa misma barriada la banda narco tenía sus puntos de venta de droga.

Diego Godoy, hermano de "Dani", es policía. También resultó detenido por la justicia federal y quedó ahora a disposición del juez Carlos Vera Barros. Los investigadores pudieron juntar evidencia de que con un auto VW rojo hacía “de punta” en los viajes que la banda hacía desde la localidad bonaerense de General Rodríguez hacia la zona norte de Rosario, donde bajaban la droga que era traída en un camión frigorífico. La función del policía era alertar sobre la presencia de colegas suyos o gendarmes en el camino.

El nombre de Franganillo

Otro de los nombres que se meneó en las últimas semanas es el del -ahora ex- Secretario de Seguridad de Baigorria, el ex comisario Alejandro Franganillo. Convocado por el actual intendente Adrián Maglia, se sumó al equipo de gestión sin cargo oficial pero cumpliendo la función de brindar su asesoramiento. "Ya se había retirado de la fuerza, pero sigue teniendo muchos contactos. Desde ese lugar, ayudó a Maglia. Y logró que baje mucho el delito callejero en la ciudad. Además, pasamos a tener varios móviles más que Bermúdez o Beltrán, que también son del Cordón”, aseguró una fuente.

El barrio, claro, sintió el miedo y la comunidad de Baigorria también. Es que la ciudad no ha sentido tan fuerte el impacto de balaceras y homicidios, como sí pasó en Rosario durante los últimos años. En parte -sostienen en off desde el municipio- por la gestión de pacificación realizada por un ex jefe policial al que el actual intendente contrató como asesor en seguridad: se trata de Alejandro Franganillo, que estuvo a cargo de la División Drogas Peligrosas de la provincia durante el final de la gestión Obeid y el inicio de la de Binner.

Sospechado de forma recurrente en causas vinculadas a la corrupción policial o la complicidad de la fuerza con el negocio narco, hoy Franganillo se defiende: “Son todas cosas que se dicen. No tengo ninguna causa abierta”. En 2013, fue víctima de una balacera en su casa en Baigorria. Él mismo recibió a los medios para mostrar lo que le había pasado y se sacó fotos. “Estos tiros fueron una confusión. Hay gente que siempre se imaginó cosas que no son, como que le paso datos a las bandas. Casi que dicen que yo trabajo para el Mossad. Pero de eso ya me olvidé”, le señaló a RosarioPlus.com este miércoles.

Cuando se lo consultó por el atentado al banco, Franganillo dice que habla como ciudadano "de a pie" porque ya dejó su cargo. “Hace diez días que me fui. Le dije a Maglia que me corría, fue después de lo del asado”. La referencia es al allanamiento que un viernes a la noche hace tres semanas hizo el MPA, en un galpón donde comían varios jefes policiales, en actividad y retirados. Allí se encontraron varias armas sin declarar y una caja fuerte con 20 mil dólares pero no se dio con el ex policía Juan José Raffo, condenado por haber sido cómplice de Los Monos y prófugo de la justicia, se cree que en el exterior.

“A Raffo lo conozco, era subalterno mío, pero nunca fue subordinado. Quiero que eso quede claro, ¿eh?", le explicó Franganillo a RosarioPlus.com. “Y esos asados se hacen siempre, los que conocen de temas policiales saben que nos juntamos hace como veinte años a comer ahí. Y si alguno de los muchachos que va a comer se manda una macana, no lo sabemos. De eso no se habla en la peña, como en cualquier juntada de amigos, donde se habla de fútbol y de otros temas”, sostuvo el ahora ex Secretario de Seguridad.

Durante el allanamiento, Franganillo fue demorado y liberado a las pocas horas. Las suficientes para convencerlo que debía dejar el trabajo que hacía en Baigorria y quedar afuera de otra gestión que estaban por arrancar juntos con Maglia, que también es vicepresidente de Rosario Central: la seguridad en el Gigante de Arroyito. También resultó demorado Marcelo “Malevo” Mendoza, jefe de la policía del Departamento Constitución, hasta esa noche. Una flota de remises a nombre suyo en Ibarlucea y armas sin registrar fueron la causa por la que el ministro Claudio Brilloni lo apartó del cargo. Otros que cayeron fueron dos policías a los que los fiscales Caterina, Edery y Schiappa Pietra acusaron de pasar información a Los Monos.