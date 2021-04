La fiscal adjunta del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe con funciones en la localidad de San Lorenzo Melisa Serena, fue imputada en libertad este miércoles en el marco de la investigación por juego clandestino y puertos secos, aunque al momento no se le encontró una relación directa con aquellas causas.

La implicancia de la funcionaria de San Lorenzo está según los investigadores en una serie de conversaciones que mantuvo por celular con el ex empleado judicial Nelson Hugolini -quien ahora se encuentra preso por asociación ilícita-, ya que se pudo comprobar en pericias del celular que Serena no denunció en su momento al ex compañero de trabajo cuando él le pidió información sobre allanamientos, y además omitió perseguir penalmente los delitos de juego y puertos secos, que según ella misma le explicitaba, sabía que ocurren en San Lorenzo.

El fiscal Matías Edery de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos la imputó de esta forma por incumplir “los deberes que exigen las normas que regulan su accionar como funcionaria pública así como perseguir delitos conocidos por ella, en ejercicio de sus funciones”.

La ayuda que no dio, la clave del celular

Edery narró sobre el caso: “En principio dimos con estos audios en el celular de Hugolini, y como no nos dio la clave para abrir su celular, es una imputación primaria, que se puede modificar y ampliar cuando tengamos más información”. Sucede que, como explicó Edery, “no hay ninguna herramienta legal para obligar a Serena a dar la clave.

Durante la audiencia imputativa, la funcionaria no admitió preguntas de la Fiscalía, y declaró que no iba a dar la información para destrabar su celular. De todas formas Edery aseguró: “Hay varias tecnologías, e intentaremos abrir el celular con Gendarmería y Policía Federal, que cuentan con otros medios que el MPA, y si no se logra, se enviará al extranjero, pero eso tiene otro costo y hay que ver si se puede hacer en tiempo de pandemia”.

Además en la audiencia la fiscal Melisa Serena reconoció que tiene un vínculo con Nelson Hugolini, con quien fueron compañeros del espacio laboral del MPA, también dijo conocer a los ex fiscales Serjal y Ponce Asahad sin dar detalles del vínculo, “y al senador Armando Traferri como el senador de San Lorenzo, no aclaró si lo conoce o no”.

En diálogo con la prensa, Edery explicó que al momento su colega se mantiene en libertad, y que su situación de funciones en San Lorenzo dependerá de la Auditoría de Gestión, que “tomará la decisión en torno al cargo de la fiscal, y entre las medidas está una remoción, apercibimiento o sanción, o si suspender su función en el MPA”.