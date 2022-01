Una joven rosarino contó la situación extrema que padeció este martes al atardecer en una calle sin salida de la villa Flammarión, adonde llegó por equivocación y por poco no terminó con un disparo en la cabeza como desenlace de un violento intento de asalto.

La situación trascendió a partir de que ella, Ariana, la publicó en su cuenta de Twitter. Pero como entonces se reponía del shock, recién este miércoles, dijo, hará la denuncia correspondiente.

Eran las siete de la tarde y Ariana regresaba desde la zona sur, adonde había ido a comprar comida para sus gatos, hasta el centro, donde reside. Conducía su auto, sola. Venía por avenida Nuestra Señora del Rosario y eligió doblar en Italia hacia el norte, con la expectativa de llegar al centro por esa calle.

"Conozco zona sur porque fui a una escuela de ahí, pero doblé mal. No me di cuenta que Italia no sigue, sino que se desvía en otra que se llama Vuelta de Obligado, que se corta en un paredón", relató la joven por LT8. "Había una familia tomando mate en la vereda, de ahí se acercaron dos chicos, no más de 25 años, pensé que venían a ayudarme mientras yo maniobraba para dar la vuelta y salir. Pero se pusieron al lado de cada ventanilla, uno sacó un arma, me hablaban, trataron de abrirme la puerta pero estaba trabada. Empezaron a pegarle piñas y patadas al auto, quisieron romper el vidrio y no pudieron. Cuando terminé de maniobrar, aceleré, se metió una rueda en la zanja, y cuando aceleré me pegaron un tiro que pegó en el baúl. No me di cuenta en ese momento, lo vi después", relató azorada todavía por el trance.

Ariana se estremeció por la pasividad del resto de los vecinos ante la agresión de la que ella era objeto, incluso de la familia que tomaba mate en la vereda.

"Fue un momento horrible. Después cuando salí a Oroño y hasta el centro no vi ningún patrullero. No puedo dejar de pensar en lo que hubiera ocurrido si lograban abrirme la puerta del auto, supongo que no me iban a dejar ir; ellos viven ahí, está su casa, merendaban con toda la familia en la vereda", culminó.