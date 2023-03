En el marco de la escalada de violencia criminal que tiene en jaque a Rosario, una entrevista con el reconocido criminólogo Enrique Font pone a pensar que acaso aquí no hay narcotráfico, en el sentido estricto de la palabra. Aún más, el especialista hace reflexionar sobre cuánto de identidad ciudadana hay en esta violencia que se da en estas calles.

“En Rosario hay una violencia muy identitaria, que expresa quién soy, cuál es mi historia, qué lugar ocupo, en paralelo con el uso instrumental que pueda tener. No hay que cometer el error de creer que la violencia en la ciudad tiene que ver el mercado local de drogas, no hay narcotráfico”, sostuvo en diálogo con Viaje al centro de la tarde.

En este sentido, Font indicó que “las organizaciones delictivas trasnacionales no bajan la droga en Rosario porque sería perder dinero: el kilo bajado en Europa vale entre 22 mil y 32 mil dólares”.

Asimismo, el especialista sostuvo que “la violencia no es del mercado, sino anterior. Tenemos organizaciones muy violentas, muy rústicas, de sectores populares, que empezaron con la violencia mucho antes de ir colonizando crecientemente el negocio local de drogas”.

“Los Monos ya aparecen en las crónicas policiales en los 90. En esa época no existía el nivel de difusión actual con las redes sociales y por eso no llegó a medios nacionales. Robaban caballos, eran pistoleros, hicieron algunos robos a mano armada. Posteriormente entraron en el negocio de la marihuana y después de la cocaína. Esteban Alvarado venia del robo de autos, no del palo de la droga”, citó como ejemplo.

Lo que sigue, en audio, son las puntas que Font dejó en diálogo con Coki Debernardis para pensar qué sucede en Rosario.

La nota completa, aquí: