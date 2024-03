En el marco de una nueva ola de violencia desatada en la ciudad, tras los ataques a cuatro unidades del trasnporte urbano de pasajes, desde el gobierno de Santa Fe llevaron adelante la reunión de la Junta de Seguridad Provincial. El diputado Carlos del Frade estuvo presente en el encuentro y dejó una serie de definiciones que contrastan con las medidas que está llevando adelante el ejecutivo.

En diálogo con Leo Ricciardino por Sí 98.9 el diputado por el Frente Amplio por la Soberanía contó en detalle su mirada acerca de la política de seguridad que está llevando el gobierno provincial y el gobierno nacional en el territorio santafesino, lo que le pudo plantear al gobernador y su asombro ante la ausencia del Ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, en la reunión.

“Lo que yo planteo es que estas recetas que vienen de los EE.UU. que tienen que ver con poner al Ejército en el control del narcotráfico, lo que ellos llaman narcoterrorismo, ya se aplicaron en México y en Brasil. En México ya llevan 300 mil muertos y en Brasil 50 mil y el narcotráfico ha crecido de forma fenomenal. Brasil hoy es el segundo exportador de cocaína al mundo, México anda entre el cuarto y el quinto lugar, y tercero somos nosotros”, expuso.

“Miles de muertos a cambio de nada. Esto sólo sirve para generar control social sobre la población, fundamentalmente los sectores medios y los sectores populares", resalto.

En este sentido, contó que que su planteo hacia el ejecutivo provincial fue separarse de la lógica de seguridad que pretende Nación. “Yo le plantee es que se alejara lo más que pueda del gobierno de Milei, porque Milei lo que está llevando adelante es el proyecto que impone EE.UU. en la Argentina”, expuso el diputado dendo en claro que se trata de una lógica de control social que nada tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico.

También contó que le reclamó a Maximiliano Pullaro “la necesidad de no violar la ley ni las garantías constitucionales, más allá de los cantos de sirenas que dicen que hay poner la foto a lo Bukele y la mano dura. Ya que, la violencia institucional genera más violencia en la calle".

"Me dijo que me quedara tranquilo que se estaba investigando la denuncia por apremios ilegales. Es interesante que lo haya dicho, porque no lo había dicho antes”, detalló.

Finalmente se refirió a la necesidad de plantear el control territorial con otras estrategias. "Es necesario salir de esta lógica en la que nos quiere metel el gobierno nacional”, subrrayó.

Escuchá la entrevista completa