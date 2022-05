La aparición de cajas del Plan Cuidar en la casa del "Viejo" Cantero cuando allanaron la última semana fue motivo de un intenso debate durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal. Para los fiscales, los alimentos encontrados daban apariencia legal y legitimaba a una organización estructurada con fines ilícitos, del mismo modo que lo hacía la reventa de entradas para los partidos de Central. Para los abogados defensores, se trató de una acción contra la pobreza en el barrio, en la zona sudoeste de Rosario.

La institución que recibía los alimentos de parte de la Municipalidad era la Asociación Civil "El Ceibo". Y su presidente, Leonardo Pucheta, fue acusado por los fiscales de ser responsable de administración fraudulenta e integrante de una asociación ilícita junto a Cantero y otras 20 personas. "Le daban una figura legal mediante la acción social, a una organización que tenía actividades ilícitas, con manejo de drogas y armas", plantearon Franco Carbone y Valeria Haurigot en la acusación.

Al formular su acusación, sostuvieron que El Ceibo tiene todos sus libros de actas en blanco y afirmaron que los responsables de la Asociación Civil no podían desconocer la vinculación de Cantero con otros delitos que se le adjudican.

Marcelo Martorano, abogado del "Viejo" Cantero, respondió que su defendido vive en una situación muy humilde, que cría cerdos y pollos, y que no tiene relación alguna con los delitos por los cuales se lo acusa en la audiencia. "Cuando en los audios se dice 'Ariel', puede ser cualquier otro", dijo el letrado.

Respecto a la pareja de su defendido, Bibiana Montero, planteó que cumple una función social en el barrio de la Vía Honda, en comedores comunitarios. Y señaló que "la Municipalidad de Rosario conoce quién es mi defendida, porque le daba cursos".

"Tengo documentación que me avala, por si la quemaron", subrayó luego Martorano, en alusión al incendio en la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad, el último domingo.

Por su parte David Villada, abogado del presidente de la Asociación Civil que recibió los alimentos del Cuidar, refirió: "Es una falta de respeto lo que están haciendo con mis defendidos. Yo me crié en Villa Banana y sé lo que es tener hambre. Y eso no es ser delincuente, señora jueza. En la Vía Honda hay hambre y discúlpenme que lo diga así, pero que me digan que en el país más corrupto del mundo, me digan que tener los libros de actas sin firmar es administración fraudulenta, es un despropósito. Había ochocientas personas dispuestas a venir acá a la audiencia. Considero inadecuado lo que están haciendo, venir a cuestionar a gente que ayuda al que tiene hambre. Pasarle cajas de comida a otra asociación, ¿qué delito es? No podemos cuestionar a gente que está ayudando".

En la acusación, los fiscales sostienen que Montero lideraba la presunta asociación ilícita junto a Cantero, con quien vivía. Su participación "se ve reflejada en la autorización o reprimenda, en su caso, por el uso de armas de fuego, balaceras o intentos de homicidio entre distintas facciones que coexisten en su ámbito de influencia. Asimismo, se sirven de instituciones que poseen una fachada legal con el objeto de incrementar su influencia y liderazgo en la zona al gestionar las cajas de alimentos pertenecientes al plan Cuidar que estaban originalmente dispuestas para ser repartida entre la población más vulnerable de la ciudad", planteó la acusación.

El fiscal Ávila además acusó a la misma Rosa Bibiana Montero de haber realizado tareas encubiertas de identificación de alguien que fue víctima de una tentativa de homicidio, en Cerillo al 3700.