Una mujer de 37 años fue asesinada y su hijo adolescente resultó herido de bala este sábado por la noche en el barrio Empalme Graneros, en la zona norte de Rosario. El violento episodio se registró pasadas las 22 en inmediaciones de Cavour y Ottone, donde dos hombres en moto habrían abierto fuego.

Según fuentes policiales, efectivos de la comisaría 20ª llegaron al lugar tras un llamado y encontraron a la mujer con una herida de arma de fuego y al joven de 16 años con un disparo en el costado derecho de la cadera. Personal del Sies constató el fallecimiento de la mujer en el lugar, mientras que el chico fue derivado de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde permanece internado.

La investigación está a cargo del fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación. Hasta el momento no hay detenidos, y los peritos recolectaron testimonios y material balístico en la escena.

De acuerdo con las primeras hipótesis, madre e hijo habrían sido atacados por error cerca de un inmueble señalado como punto de venta de drogas. El viernes a la noche, ese mismo búnker había sido baleado y en la ocasión la Policía secuestró varias vainas servidas.

El hecho se suma a una seguidilla de ataques armados registrados en Rosario en los últimos días, que mantienen en alerta a las fuerzas de seguridad y a la Justicia provincial. La zona de Empalme Graneros sigue siendo una de las más golpeadas por la violencia vinculada a disputas narco.