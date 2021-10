Esta semana se encendió la polémica en Rosario tras conocerse que la madre de un chico de 15 años, alumno de la Escuela Integral de Fisherton, denunció que su hijo adolescente fue brutalmente golpeado la semana pasada a la salida del colegio y que los autores de la paliza serían el esposo y el hijo de la concejala de Juntos por el Cambio Ana Laura “Anita” Martínez.

La edila hizo acuse de recibo de la denuncia y cruzó en Twitter al mismísimo intendente Pablo Javkin, al que responsabilizó de utilizar políticamente este episodio de su vida personal. En diálogo con Sí 98.9, Gabriela Gímenez, madre de Agustín el chico agredido, brindó detalles de lo sucedido. Aclaró que ofreció bajar su candidatura a concejal de Granadero Baigorria e invitó a la edila del PRO a hacer lo mismo.

"Sea hijo de quien sea no lo iba a dejar pasar ni encarar el camino que corresponda. Cuando me avisan que mi hijo fue golpeado no lo iba a dejar pasar, yo perdí a mi hermano por la violencia iba a encarar por los caminos que correspondan", contó a Leo Ricciardino. Según pormenorizó, se enteró que era hijo de la actual edila una vez que su hijo estaba en el hospital.

En ese sentido, Gímenez se refirió a los tuits de Martínez contra Javkin y aseguró que no entiende "por qué quiso hacer de esto algo político". "Yo soy mama de Agustín, y por eso ofrecí mi renuncia como candidata y la invité a renunciar también, ella piensa que esto es algo político. No hay lógica en el discurso, no lo puedo entender", explicó.

El chico agredido por el hijo de la concejala, quien habría sido alentado por la propia pareja de Anita, se quebró el cuarto dedo de la mano derecha, tiene politraumatismos en las costillas y contusión en el pulmón. "Está en proceso de recuperación porque son golpes que van a tardar en sanar. Hoy tuvo q ir a declarar, cuando contaba lo sucedido se angustió, lo estamos conteniendo con la familia", sostuvo su madre en diálogo con Estamos de Vuelta.

Finalmente, Gímenez se refirió al "extraño suceso" de que dos actores fueron ingresados a un grupo de Whatsapp el lunes a la madrugada llamado ‘Child Porn’. Este jueves se conoció además que las madres de los dos chicos amedrentados en el Colegio Integral de Fisherton también fueron ingresadas al grupo.

"Ayer me contacté con Mumo Oviedo, porque en esos días yo pensé que le hacían eso solo a mi gente, vincularon a pacientes míos y a la mamá de Tadeo, el otro chico amedrentado. No entendía bien por qué hicieron eso, y me fui enterando en las redes de que también agregaron a estos actores que también tuvieron conflictos con este sector político", deslizó.

Al respecto, indicó que esto sucedió el día siguiente a que se radicara la denuncia. "Voy a presentar al fiscal que investiga al marido el escrito con capturas mías y de mis contactos que estuvieron en el grupo. Voy a acompañar y sumarme a la denuncia de los demás compañeros. Si esto que está pasando tiene que ver con la política estamos muy mal como país", concluyó.

La nota completa: