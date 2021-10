Grave denuncia de dos actores luego de un cruce con Anita Martínez y equipo

Los actores rosarinos Mariano "Mumo" Oviedo y Juan Pablo Yévoli denunciaron una oscura maniobra en la red de mensajería WhatsApp con el aparente fin de difamarlos como presunta represalia por unas piezas de humor político publicas el mes pasado en Instagram.

La situación quedó asentada este miércoles en el Centro Territorial de Denuncias Distrito Centro y, según Oviedo, pretende instar una investigación penal debido a la gravedad de lo que experimentó en las últimas horas. Es que, de acuerdo con sus deducciones, hubo un intento por involucrarlo a él y a su colega con la pornografía infantil.

Oviedo, de 34 años, contó que a principios de setiembre publicó varias historias en su cuenta de Instagram sobre humor político en base a la campaña electoral en vísperas de las PASO. Entre los candidatos a concejales referidos en esos contenidos, una fue Anita Martínez, de Juntos por el Cambio. La alusión humorística sobre esta concejala rondó en torno a sus reiteradas inasistencias a reuniones del Concejo Municipal.

"El mismo día recibí un mensaje privado de la cuenta personal de ella; me decía que lo que yo decía en la canción estaba muy alejado de la realidad. que cuando yo quisiera podíamos juntarnos a tomar un café para contarme de sus proyectos políticos. Le respondí que no me interesaba", expuso Oviedo.

Una semana después, una nota publicada en el portal Nexofin mostraba a la concejala macrista a la cabeza de los ediles con menos labor dentro del Concejo. Oviedo compartió esa nota y arrobó a Martínez "en modo chiste". A ella no le causó gracia. Un operador político lo llamó para plantearle el malestar por sus publicaciones en redes. "Quería saber quién me estaba pagando para que hiciera campaña en contra de Anita Martínez en redes. Yo respondí que nadie me estaba pagando", prosiguió el actor. Hubo un entredicho y cortaron comunicación.

Oviedo le contó este incidente a su colega Juan Pablo Yévoli, actor, comediante que participa todas las tardes de Sí 98.9 en el programa Estamos de vuelta. Yévoli, por su parte, se comunicó con el operador de la concejala para reprochar la actitud de censura que habían tenido para con Mumo Oviedo.

En los últimos días, Oviedo percibió que una cuenta de Instagram vinculada al universo del PRO estuvo revisando varias veces al día las historias que él publicaba. "No son cuentas de personas reales sino armadas para intervenir en redes", contó el actor en alusión a lo que se denominan trolls.

El lunes pasado, a las 2.42 de la madrugada "un número desconocido cera un grupo de whatsapp con una foto que decía 'No más violencia', y me agregan a ese grupo. A las 2.45 le cambiaron el nombre al grupo por el de 'Child porn', que sería en español 'pornografía infantil'", relató Oviedo en su denuncia.

El actor vio que a ese grupo había sido agregado el propio Yévoli y otras siete personas más desconocidas. "Cuando veo que cambiaron el nombre escribo en el grupo 'No se quiénes son, enfermos' y reporté el grupo. Con Juan Pablo pensamos que nos agregaron a ese grupo para difamarnos y mostrar que aparecemos en un grupo de pornografía infantil y así perjudicarnos en nuestro trabajo", concluyó Oviedo, quien anticipó su intención de instar acción penal.