Gabriela Giménez es la madre de Agustín, el chico de 15 años alumno de la Escuela Integral de Fisherton que fue agredido y brutalmente golpeado el viernes pasado a la salida del colegio, entre otros, por el hijo de la concejala de Juntos por el Cambio "Anita” Martínez. Tras presentar este lunes por la tarde la denuncia ante Fiscalía, la mujer habló con Rosarioplus.com y dijo estar dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias porque “no se puede permitir que sucedan estos hechos de violencia”. El marido de la legisladora y candidata también está involucrado, como incitador.

“Por más que me llamen de cualquier espacio político, esto no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con lo que podemos generar los papás con nuestros hijos”, señaló y remarcó: “Me pueden llamar para que no haga las denuncias, porque cuando me llaman me dicen que esto tiene que quedar entre nosotros los padres y la institución. Llamé a los medios para protegerme, para que a mi hijo no le pase lo mismo que a Fernando Báez Sosa”.

La mujer, que dijo irá contra todo lo que se lo ponga en el camino al fin de resolver esta situación, indicó que no importa quien esté del otro lado y que si quieren hacer política lo lamenta, porque esto no es política es la vida de su hijo. “No voy a dejar que a este caso no le den lugar, lo voy a empujar desde todos los lugares posibles, incluso desde el Ministerio de Educación”, aseguró.

“Es totalmente contradictorio que lo hagan vivir esta situación. No sabemos por qué le quiso pegar, y eso es algo que tiene que investigar el fiscal. Lo que me sorprende es la actitud del adulto de incitar. Tras la golpiza, para coronar, huyó del lugar en la moto. Después me mandó un mensaje diciendo que estaba arrepentido y se hacía cargo de la situación, pero el arrepentimiento no alcanza para todo el daño que le hicieron a mi hijo”, lamentó.

Para ella, es imposible entablar dialogo con una persona que le dice a su hijo que “cague a trompadas” a un compañero. Además no quedó en simples palabras o bravuconadas ya que el joven le hizo caso a su progenitor y arremetió contra a Agustín para tumbarlo y luego golpearlo en el piso. “Pateale la cabeza”, aseguró la mujer que arengaba el padre del agresor, que es jugador de rugby de Duendes.

Asimismo, Gabriela sostuvo que su hijo no tiene ninguna relación con el agresor, ni siquiera comparte el mismo curso ni amistades. Su único lazo es mediante su hija menor que si es compañera del hijo de Martínez, incluso la adolescente lo invitó a su cumpleaños de 15. “Con mi hijo no tiene nada que ver esto pasó de la nada, por eso mi hijo estaba totalmente desprevenido y nunca se vio venir la agresión”, narró.

El fiscal Rodrigo Santana es quien tiene por ahora la causa y ya trabaja en las primeras medidas. La denuncia lleva la firma de otros padres de la institución educativa que se sumaron con el fin de darle claridad a este conflicto que no solo compromete al menor como agresor, también a su padre por incitación a la violencia. Durante esta tarde personal policial se acercó a la casa del adolescente agredido para tomarle testimonio, también se hizo lo mismo con otros menores que fueron testigos de la trifulca y autoridades de la escuela, informó la madre de Agustín.

Según explico luego, las secuelas que le dejó esta golpiza son graves, el joven recibió sus primeras atenciones en el Hospital Alberdi, donde ingresó con politraumatismo y múltiples fracturas en una mano. Además dijo que el chico está atemorizado porque es de carácter tranquilo y no es de entrometerse en situaciones de este tipo. Además como parte de su cuadro cuenta con una contusión en uno de los pulmones y varias quebraduras en una mano, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Por otro lado, Familiares y amigos de Agustín emitieron un escrito y expresaron: “Esta señora –Ana Laura Martínez– habla de proteger a la niñez y habla de seguridad y cuidado de la infancia, pero tiene por esposo a un violento hostigador y como víctima de semejantes padres a un chico de 15 años. Hoy solo queda agradecer que Agustín está vivo”, postearon en redes.

También desde Sadop se sumaron en un acto de solidaridad para acompañar al joven golpeado. Su titular, Martín Lucero se hizo eco del tema en sus redes sociales denunciado la traumática situación.