No pasó más de una hora de la difusión de la concejala Anita Martínez de un video en sus redes donde responsabilizó directamente al intendente de Rosario Pablo Javkin por “la gravísima viralización” y “utilización" de la golpiza protagonizada por su hijo, que el propio dirigente de la ciudad respondió en un hilo en Twitter con un tono de evidente encono.

“No logro entender qué tendría que ver en esto la participación política de sus madres. Sinceramente, no lo puedo creer”, fue el primer mensaje del intendente, que continuó: “Desde que me enteré, hablé no menos de 10 veces con Anita, siempre ofreciendo mi ayuda para que la situación se resuelva como corresponde: cuidando a los chicos, que son lo más importante”.

La edila de Cambiemos que se encuentra en la carrera por renovar su banca en las Generales explicaba en un video en torno a la golpiza que protagonizó su hijo con un compañero de escuela el pasado viernes fue politizado: “Viola los derechos de los menores, y esto es lo que está haciendo esta señora, que es candidata a concejal en Baigorria del intendente Pablo Javkin".

En su análisis fue “algún publicista o abogado inescrupuloso” quien le habría aconsejado a Anita que señale su responsabilidad, y aseveró conocer “sin dudas del por qué y quiénes. Tampoco dudas sobre las consecuencias: seguir lastimando a los chicos para buscar un voto más”.

Vías legales y una respuesta por izquierda

En el cierre de su hilo, Javkin le inquirió: “Anita, te lo digo directo: hay miserias en las que no se debe caer jamás. Construí con vos una relación honesta de años, pero este límite que cruzaste no te lo puedo permitir". Y advirtió entonces que evalúa elevar el asunto a la Justicia: "Espero que reflexiones y, sobre todo, que no mientas más. A partir de acá, al menos de mi parte, el debate continuará por los canales legales que corresponda".

Lejos de quedarse en el molde, la respuesta de la concejala del Frente Juntos por el Cambio caldeó la discusión corriendo por izquierda: "No le pusiste límites al Kirchnerismo que hace cualquier cosa en #Rosario y querés ponerme límites a mi? Prioridades equivocadas".