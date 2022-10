"Lo que no está en el Presupuesto no existe", definió el secretario de Transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello para referirse a la distribución de subsidios al transporte al interior. Se refirió a la necesidad de que figure en el texto los recursos para distribuir a las provincias y no haya promesas de parches para el año que viene.

En estas semanas se debate el texto con que el Gobierno administrará 2023 y allí figuran las erogaciones entre las cuales figuran los subsidios para bancar el transporte urbano. La asimetría entre lo que recibe el AMBA y las provincias es abismal, y sigue siendo de un 85% a favor de esa zona conurbana.

"En este momento que se está debatiendo, y que el Ejecutivo pretende mandar 66 mil millones para el interior del país el año que viene, implica una disminución en términos porcentuales de lo que recibimos este año que ya tenemos problemas con paros. Este es el momento para discutirlo, porque en tarifas y subsidio solo alcanza para subsistir, pagar sueldos, comprar una cubierta", afirmó Miatello en LT3.

Por último sostuvo: "Que sepan los legisladores lo que se discute y en todo caso se hagan responsable de lo que voten. En todo el interior está entre 80/85 pesos el boleto, y en Buenos Aires sigue a 25 pesos. Hay dos países, no sólo por el transporte, hay dos criterios diferentes", finalizó.