Tras llegar a un acuerdo con el Gobierno, la Universidad de Buenos Aires (UBA) suspendió la emergencia presupuestaria. En este marco, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) exigió que “inmediatamente” se efectivice un incremento similar del presupuesto de gastos de funcionamiento para todas las universidades nacionales del país, considerando “inadmisible y provocador” que se reconozca el pedido de una sola institución.

“Exigimos inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la Universidad de Buenos Aires para todas las universidades públicas de la Nación”, apuntó el comunicado del CIN que fue replicado en las redes oficiales de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

“Resulta inadmisible y provocador que se reconozca solo para una universidad y no para la totalidad del sistema que reúne a un conjunto de 60 universidades a lo largo y a lo ancho de todo el país, que representan a dos millones de estudiantes de las universidades argentinas. No aceptaremos que existan estudiantes de primera y de segunda”, agregó.

En este sentido, sostuvieron que la actualización presupuestaria otorgada para la UBA “implica el reconocimiento por parte del gobierno nacional de uno de los aspectos del problema –y su grave magnitud– que todo el sistema universitario viene planteando desde enero de este año”.

Asimismo, exigieron un incremento igual para todas las universidades públicas del país al considerar que el Gobierno confirmó “con sus actos que los recursos están” y subrayaron que quedan a la espera de una “respuesta urgente”.

“Rechazamos cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades. No convalidaremos ningún intento de división, ni priorizaremos nunca ningún atajo. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) no resigna lo que cree. No es solo un problema de recursos, es también de principios”, cierra el comunicado.

Por su parte, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, evitó polemizar con el resto de las casas de estudio y negó cualquier vinculación entre este avance presupuestario y las negociaciones por la Ley Bases. “El reclamo había iniciado en la UBA. A veces la UBA tiene, por muchas cuestiones, más visibilidad”, indicó en una nota con Futurock.