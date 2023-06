El jefe de Gabinete de Ministros y precandidato a presidente por el Frente de Todos (FdT), Agustín Rossi, dijo este viernes que podría bajar su postulación "si no mide" en las encuestas o "genera bajas expectativas" y aseguró que trabaja en la conformación de una lista para presentar el próximo 24 de junio, cuando vence el plazo para inscribir las nóminas de aspirantes a cargos electivos para los comicios de este año. "Una candidatura es algo que puede empatizar o generar expectativas en determinados sectores del FdT y en eso estoy trabajando", señaló Rossi en declaraciones a la radio AM530.

Al ser consultado sobre qué sería lo que lo llevaría a declinar su postulación presidencial, el exministro de Defensa respondió: "No medir en las encuestas o no generar expectativas". "No estoy trabajando en una alianza o en confluir con otro de los precandidatos. Estoy pensando en tratar de construir una lista que llegue al 24 de junio conmigo a la cabeza como candidato a presidente", sostuvo.

Acerca del debate sobre si el FdT debe ir o no con un candidato único a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto, Rossi consideró que si bien "son importantes las posiciones políticas de todos los actores del FdT" sería "un error forzar una síntesis que hoy no existe".

"No hay ningún candidato que mida más de veinte puntos de forma individual. Por eso no puede haber una síntesis de todos los sectores. No hay nadie que pueda concentrar las expectativas mayoritarias del conjunto en términos de sociedad y de adherencia del FdT", subrayó Rossi.

Para el funcionario, "el FdT tiene en su conjunto mayor aptitud electoral de cualquiera de sus potenciales precandidatos" y eso pone a la coalición oficialista "en una situación de muchísima competitividad electoral".

(TÉLAM)