Varios dirigentes del oficialismo ruegan públicamente que se produzca un reencuentro entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y se deje atrás, o al menos, se emparche la crisis interna del Frente de Todos (FdT). Uno de ellos es Agustín Rossi, hoy en el llano pero con ascendencia sobre el presidente, quien pide dejar atrás las diferencias y encauzar la gestión.

"Lo que se ha escuchado en estos días, en los que me incluyo, es para tratar de que se regenere aquel espíritu de unidad del 2019. Es cierto que con la unidad sola no alcanza, pero sin la unidad no se puede", sostuvo a Sí 98.9 el exministro de Defensa.

Respecto a las diferencias que quedaron expuestas en la votación del acuerdo con el FMI, que el kirchnerismo más duro rechazó, Rossi sostuvo: "El FMI es consecuencia del plan neoliberal de Mauricio Macri y nos dejó la inflación del 50%, la pobreza, y otros males. Eso es lo que hay que tener en cuenta a la hora de posicionarse".

"Mi responsabilidad es política, no institucional, y es para generar otro clima en el FdT. La propuesta que estoy haciendo es que el FdT debe dejar atrás el debate mencionado, incluso la disidencia por el acuerdo con el FMI, y hacer una ruta consensuada".

En tanto, habló sobre los rumores que lo ubican como posible integrante del Gabinete nacional: "No le escapo a los rumores pero me ponen de malhumor porque yo no hago operaciones para volver al gobierno nacional. Estoy donde me toca estar. Trato de consolidar el FdT y al liderazgo del presidente".